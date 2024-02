OD ČEGA DA KUPIMO MLEKO, NE MOŽEMO DA PREŽIVIMO: Srbi sa KiM i juče čekali u redovima da podignu svoj jedini prihod, socijalnu pomoć

NE radimo nigde i drugih primanja osim ovih nemamo. Danima čekamo kako bismo nama i deci obezbedili osnovno.

FOTO: Novosti

Od čega da im kupimo mleko? Odlazak u centralnu Srbiju nije rešenje jer nam stvara dodatne troškove, a za taj put novca nemamo. Ukoliko se ovo uskoro ne reši, ne možemo da preživimo.

Ovi vapaji dopirali su juče od roditelja, iz dugačkih redova ispred "Poštanske štedionice" u Severnoj Mitrovici. Oni su bezuspešno pokušavali da dođu do svog novca, koji im je uskraćen zbog odluke Centralne banke u Prištini da ukine dinar. Majke sa decom u kolicima, zaposleni i primaoci socijalne pomoći, kojima su ugrožena ljudska prava time što ne mogu da podignu roditeljski i dečji dodatak, poručili su da su na ivici opstanka jer nemaju od čega da prehrane svoje porodice.

- Supruga i ja sa troje dece, od 11, devet i šest godina živimo u Klokotu u Kosovskom Pomoravlju. Živimo od socijalne pomoći koju nam daje država Srbija u visini od oko 25.000 dinara i dečjeg i materinskog dodatka koji supruga prima za treće dete, a to je oko 21.000 dinara - kaže za "Novosti" Miroslav Stević (34) koji sa suprugom Majom (28) od zabrane dopremanja dinara na KiM, po primanja mora da odlazi do najbližeg, 55 kilometara udaljenog Bujanovca, ili dalje do Vranja, do koga ima da pređe put od 70 kilometara.

I čak i da se uputi na taj put, Miroslav ne bi mogao sam, jer kako objašnjava, socijalnu pomoć podiže on, dok njegova supruga Maja jedina ima pravo da podigne novac za dečji dodatak. U tom slučaju, do Bujanovca ili Vranja morala bi da krene cela porodica:

- To iziskuje dodatne troškove, ali i vreme ili bismo morali nekoga da angažujemo da ostane sa decom. Naše komšije iz Klokota dogovaraju se da organizovano idu istim kolima, kako bi podelili troškove za gorivo.

Sa istom mukom suočavaju se i socijalno ugrožene porodice sa više dece u povratničkim sredinama u Metohiji. Nataša (45) i Ivica Dašić (41), sa sinovima od 16 i 14, kao i ćerkom od sedam godina, u selu Rudice kod Kline žive od povratničke pomoći i dečjeg dodatka.

- Angažovana sam sa 50 odsto kao gerentodomaćica i primam 19.000 dinara na ime toga. Imamo i povratničku pomoć u visini od 9.000 kao i dečji dodatak oko 12.000 - pojašnjava Nataša, koja kaže da su im donedavno povratničku pomoć uručivali poštari, ali da im je to uskraćeno od kada su pripadnici tzv. kosovske policije upali u poštu u Osojanu.

Navodi i da su i ostale vidove pomoći podizali smo u toj pošti u kojoj se više ne isplaćuju dinari:

- Prethodni dečji dodatak podigla sam u Kosovskoj Mitrovici koja nam je udaljena 65 kilometara dok po ovaj poslednji nismo ni išli, jer znamo da ni tamo nema novca. To znači da ćemo morati da putujemo još dodatnih stotinak kilometara do Raške, da plaćamo prevoz jer sopstveni nemamo.

Kako kaže Dašićeva, trenutno ne oskudevaju u hrani jer dobijaju obroke iz narodne kuhinje u selu Berkovo, ali da im je za decu toliko toga potrebno. Ova mlada žena ističe da je zabranom dopremanja dinara "udareno" na socijalno ugrožene, stare i bolesne..

I prosvetni radnici u Štrpcu, zbog nedostatka dinara, juče nisu uspeli da podignu svoje plate koje su im legle na račune. Kako kažu, veoma su zabrinuti zbog akcija prištinskih vlasti zbog kojih ne mogu da dođu do svog zarađenog novca i ističu da im je na ovaj način, direktno ugrožena egzistencija.

Bivši gradonačelnik Severne Mitrovice i član Srpske liste Milan Radojević poručio je da je zbog odluka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija ovog meseca nekoliko desetina hiljada ljudi ostalo bez svojih zarađenih ličnih dohodaka, penzija, te pomoći države za lečenje bolesnih i socijalno ugroženih ljudi.

- Ipak, najugroženije su hiljade ljudi koji novac primaju na ruke preko Pošte i ne postoji mogućnost da ga dobiju na drugom mestu ili na drugi način. Na terenu se vide rezultati Kurtijevih odluka i navodna suspenzija. Da li je normalno u vašim zemljama da vlada napada stare i nemoćne, bolesne i one najugroženije umesto da im pomogne? Da li biste isto tako uputili apel i iskazali zabrinutost da su u pitanju vaši roditelji? - upitao je Radojević zapadne centre moći.

Nema prolaza do trezora U FILIJALAMA "Pošte Srbije" i "Poštanske štedionice" na severu KiM građanima se iz zaliha isplaćuje najviše do 10.000 dinara ili isti iznos u evrima, dok u srpskim sredinama južno od Ibra, naše valute nema danima, što građane primorava da po novac idu u Kuršumliju, Vranje ili Bujanovac. Takozvana CBK donela je uredbu kojom se od 1. februara zabranjuje upotreba dinara na KiM, zatim je saopštila da je u saradnji sa bankama i drugim finansijskim institucijama preduzela dodatne mere za, kako navode, lakše sprovođenje odluke. Rok koji su odredili, kako su naveli, neće moći da bude duži od tri meseca, a vlasti u Prištini su prethodno u dva navrata, bez ikakvog obrazloženja, zabranile transport dinara do trezora koji se nalazi u Leposaviću.