DETALJI RASPADA NESTOROVIĆEVOG POKRETA: Oglasili se Jerković i LJepojević

POKRET Branimira Nestorovića "Mi, glas iz naroda" raspao se danas, kada su Nestorović i Aleksandar Pavić demonstrativno napustili sastanak. Zatim su usledila saopštenja i prepucavanja obe strane.

Foto: D. Milovanović

Jedan od članova ovog pokreta Siniša Ljepojević, oglasio se i objasnio šta se danas dešavalo na pomenutom sastanku, kao i zbog čega je on odlučio da ostane dosledan svojim idejama, a ne da podrži dr Branimira Nestorovića.

- Najblaže rečeno, srpska posla. Desilo se iz nesporazuma, u procesu transformacije u klasičnu političku stranku, jer smo mi dosad bili grupa građana. U toj transformaciji došlo je do nesporazuma zbog strukture stranke, jedan od naših najuglednih članova i osnivač pokreta dr Branimir Nestorović je imao ideju da mi imamo predsednika stranke zbog efikasnosti rada. Desilo se to da o tome uopšte diskusija nije bila, nego je dr Nestorović ultimativno tražio da on bude predsednik što uopšte nije sporno, i o tome može da se diskutuje. On nije dozvolio tu diskusiju, nego je rekao "ako ja ne budem predsednik, ja ću napustiti pokret". Usledilo je glasanje i većina je bila protiv toga da on bude predsednik na takav način, a on je razumeo da većina njega odbija i napustio je pokret, a njega je sledio Aleksandar Pavić - rekao je Ljepojević.

On dodaje da, iako nema dokaza, misli da su Nestorović i Pavić u nekoj vrsti saglasja.

- Ja mislim da su oni u nekoj vrsti saglasja, nemam dokaza za to, ali je to nekako moj utisak. Ja sam inače glasao za to da on bude predsednik, podržao sam ga, on je najguledniji među nama. Međutim, kad je poražen napustio je pokret, on i Pavić su otišli, ja nisam napustio pokret. U njega sam ušao zbog ideje i zbog podrške toj ideji, ne mislim da bilo koja ličnost imam monopol nad tom idejom i zbog toga sam ostao u pokretu. Sa mnom su ostali Branko Pavlović, Jovan Janjić, Mitar Kovač i Dragan Stanojević. Dakle ostalo nas je petroica, od sedmorice. Neće se proširivati to kolektivno telo, mi smo osnivači, ali zaista moram da kažem da je to jedna tužna situacija, meni je strašno žao jer taj rascep nikome neće doneti dobro, ni Nestoroviću, ni Paviću. Nas će dosta da ošteti ali ipak smo mi odlučni i većina, tako da ćemo da nastavimo da radimo po istim principima kao i do sada.

Ljepojević ističe da je svestan da će mnogi od onih koji su glasali za njih da uđu u Parlament, osetiti neko razočarenje. Međutim, oni ćemo pokušati kroz rad da pokažemo da to jeste veliki udarac, ali da mogu da izdrže sve to.

- Moram da kažem ono što se desilo. Ima tu mnogo detalja, mnogo laži, mnogo insinuacija, ali desilo se, mi sad što se kaže, ne možemo nazad.

Ističe i da je čuo kako će Pavić i Nestorović da osnuju svoju stranku, novu, kao i da će se zvati "Pravi Mi".

- Možda ja imam neki svoj status, ali ja po svojoj prirodi nisam lider, ja i kada sam se bavio novinarstvom nikada nisam bio urednik. Nisam čovek koji stupa u konflikte sa drugim ljudima. Mi smo različiti kao ličnosti, ne verujem da će se bilo ko tu istaći. Naše kolektivno rukovodstvo ne predstavlja različite ideje, ja ne vidim problem što je naš pokret kolektivno rukovodstvo, vidim sada problem ako ne bude razgovora, kao što je do sada bilo. Bilo je tu lutanja, neke inicijative, malo više lične pa je došlo do ovoga do čega je došlo. Sa moje strane ja ću nastojati da izvorna ideja pokreta ne nestane, nego da bude dalje nastavljena, biće naravno raznih spoticanja, ali idemo dalje - zaključio je Ljeposavić.

Aleksandar Jerković, nosilac liste za Beograd ispred pokreta Mi glas iz naroda na izborima u decembru predsednik pokreta "Nema nazad - Iza je Srbija" oglasio se danas nakon turbulentnih dešavanja u ovom pokretu.

- "Mi glas iz naroda" upravo se odrekao i drugog nosioca liste. Gospodin Nestorović prolazi danas kroz isti pakao, kroz koji sam prošao i ja . Zbog istih ljudi. Iz istog razloga. Nema nazad - iza je Srbija! - napisao je Jerković koji je u sukob sa ljudima iz pomenutog pokreta došao posle izbora.

Tokom dana, prvo se oglasio pokret "Mi glas iz naroda" koji je saopštio da je Nestorović napustio taj pokret jer je tražio da bude predsednik, ali nije dobio podršku. Nakon toga su se oglasili i Poslanici liste "Mi - Glas iz naroda" Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić, koji su takođe dali detaljno saopštenje u kojem su izneli svoju verziju događaja.

Inače,sukob između Nestorovićevog i Jerkovićevog pokreta dogodio se ubrzo nakon izbora.

Jerković je izrazio želju da njihova izborna lista uđe u koaliciju sa listom "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", dok se Branimir Nestorović protivi ulasku u bilo kakvu koaliciju.Na izborima u decembru osvojili su 4.82 odsto glasova na republičkom nivou, što im daje 13 poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini, a na beogradskim izborima, na kojima je nosilac liste bio upravo Aleksandar Jerković, su osvojili 5.38 odsto, odnosno šest mandata.

