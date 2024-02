UCENE ZAPADA RUŠE PODRŠKU ULASKU U EU: Rezolucija EP značajno uticala na promenu stava građana

UCENE koje Zapad svakodnevno servira Srbiji, očekujući od nje da se odrekne svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, dok istovremeno nema vidljivih pomaka na evropskom putu, dovele su do sve izraženijeg pada podrške građana naše zemlje članstvu u Evropskoj uniji.

V.N.

Da se smanji procenat onih koji bi na referendumu dali svoj glas za pristupanje, poslednje je uticala rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji kojom se zahteva međunarodna istraga o navodnoj izbornoj krađi.

O ovoj vidljivoj promeni u javnom mnjenju na temu evropskog puta, nedavno je ukazao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da je opoziciona hajka protiv sopstvene zemlje u EP, nanela veliku štetu državi, ali i uticala na promenu stavova građana o članstvu u društvo "dvadesetdsedmorke". Šef države, istakao je da, prema podacima kojima on raspolaže, podrška EU opala za 10 odsto.

- Oni su ubeđivali ljude iz EU kako je divno to što je Evropski parlament doneo rezoluciju protiv Srbije. A šta se dogodilo u javnom mnjenju Srbije? U jednom danu izgubili su 10 procenata. Sa nekih 44 ili 43 odsto od onih koji bi verovatno ili sigurno bili za ulazak, to je palo na 40 odsto. Inače oni koji su sigurno "za" - samo 24,2 procenata, a sigurno protiv 26 odsto, po prvi put. I, šta ste to radili slušajući one koji su, ne samo manjina u zemlji, već koji ne vole svoju zemlju? I sad ćete da kažete da sam ja kriv za to?! Ne. To ste vi uradili, a ja ću da se borim da vam podignemo popularnost, zato što svi koji su "verovatno za" jesu oni koji 99 odsto veruju i meni - rekao je Vučić.

Komentarišući zainteresovanost građana Srbije za članstvo u EU u ovom trenutku, karijerni diplomata Zoran Milivojević ističe da je, uzimajući u obzir kako se EU ponaša prema našoj zemlji, dobro da nekakva podrška uopšte i postoji.

- Srbija se ucenjuje odricanjem dela svoje teritorije i politike nezavisnosti, a Srbi po pravilu nikada nisu prihvatali ucene - objašnjava Milivojević, za "Novosti". - Taj pad je došao do izražaja posle sramne rezolucije Evropskog parlamenta i zahteva da se Srbija odrekne svoje suverenosti.

Milivojević smatra da su se još dva ključna razloga presudno odrazila na mišljenje javnog mnjenja. Prvi, kako navodi, jeste neuspeh EU u dijalogu između Beograda i Prištine, a drugi je taj što Unija ne poštuje sopstvene obaveze u vezi sa Briselskim sporazumom:

- Još jedno vrlo važno pitanje je šta je Brisel u poslednje vreme učinio da podstakne na podršku. Dve godine nije otvoren nijedan klaster iako su ispunjeni uslovi. Ukoliko nastave u pravcu pritisaka na Srbiju da prizna de fakto nezavisnost Kosova, a u međuvremenu ne učini nijedan dobar gest prema nama, ne otvori nijedan klaster, taj trend će se sigurno nastaviti u negativnom pravcu i ne treba očekivati značajniju promenu raspoloženja.

Početni entuzijazam građana Srbije da bi mogli da imaju svetlu evropsku budućnost, od 2012. godine otkako je Srbija dobila status kandidata, osetno je splasnuo. Istraživanje Ministarstva za evropske integracije, rađeno pre godinu dana, pokazalo je da, kada bi se za članstvo izjasnilo 43 odsto građana, dok bi protiv bilo 11 odsto manje. U odnosu na ispitivanje javnog mnjenja dve godine pre toga, sedam odsto građana je promenilo mišljenje, odnosno izjasnilo se da nije više za evropski put.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević poručila je nedavno u autorskom tekstu da je tokom pregovaračkog procesa, za sad otvoreno 21 poglavlje, a zatvorena dva. U januaru ove godine, navršeno je deset godina otkako su otpočeti pristupni pregovori Srbije sa Unijom.

Zalet posle ukidanja viza POSLEDNjI put, više od polovine građana Srbije bilo je za članstvo 2021. godine, kada se "za" izjasnilo njih 57 odsto, dok je 30 procenata bilo protiv. Najveća podrška bila je u momentu odluke Brisela, 2009. godine, da ukine vize za naše građane i tada je podrška evrointegracijama bila veća od 70 odsto. Najmanja je bila kada su izručeni haški optuženici.