PREMIJERKA NA POLAGANJU KAMENA TEMELJCA ZA NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK Brnabićeva iz Niša najavila: Nova ulaganja za studente i naučnike (VIDEO)

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić obratila se javnosti iz Niša.

Foto: J. Ćosin

O beogradskim izborima

- Vidim da je opozicija rekla da su proglasili veliku pobedu koja se vezuje za gubitak za narod. Ne vidim šta je pobeda u tome što je odloženo konstituisanje sednice. Neverovatno mi je da njihova jedina politika jeste nasilje. Zovu se Srbija protiv nasilja, a prezentuju nasilje i u skupštini i gradskoj skupštini. Bezidejnost, oni nude samo haos. Mi koji smo bili na listi Srbija ne sme da stane nismo ukrali ni jedan jedini glas. Izborne krađe nije bilo i postoje pokaztelji za to. Kada su videli rezultate oni su počeli da viču da je bila krađa. Razlika u biračkom spisku bila je 0,8% u odnosu na izbore 2022. godine. Ništa ta razlika nije mogla da promeni. 89% u biračkim odborima je bilo iz opozicije. Imali su 5.700 posmatrača, CRTA preko 2.000. Muva nije mogla da proleti, a ne da se glas ukrade. To je pokazatelj da su izbori bili fer, što je potvrdio i ODIHR. Njihova pobeda je kada građanima gube vreme - rekla je premijerka i podsetila na iznos plata i penzije koji će biti do 2027. godine.

- Radićemo naporno pored svih opstrukcija, a biće sve teže - završila je Brnabićeva.

O problemu apsentizma i trovanju u Magni

Premijerka je izjavila da će problem apsentizma uskoro rešiti uvođenjem eBolovanju i da će na taj način sve biti transparentnije. Dodala je da ovakvo funkcionisanje nije fer prema radnicima koji vide budućnost i žele da rade, ali ni prema investitorima koji će zbog toga početi da se povlače.

O trovanju u fabrici Magna, Brnabićeva je rekla da će se susresti sa rukovodstvom te firme i da je zdravlje radnika na prvom mestu.

O izmeštanju pruge

O izmeštanju pruge iz Niša premijerka je rekla da će razgovarati sa ministrom Vesićem i da će se do kraja godine to uraditi.

O ulaganju u Niš

- Mi smo mnogo stvari uradili, ako se sećate kada je predsednik Vlade bio Vučić i kada je bio ovde 2016. godine zacrtali smo ciljeve za Niš, posebno za savremene tehnologije i industrije. Tada smo rekonstruisali prostor na Elektronskom fakultetu. Bitno je da završimo stvari koje su krenule još 80-ih poput studentskog doma i zamolila sam ministarku Begović da radi na tome kako bi se upisalo još više studenata. Naći ćemo način da to završimo, kao i stanove za mlade naučnike kao u Kragujevcu, i završićemo to u kratkom roku - rekla je premijerka i dodala da je ovde PMF jak fakultet i da će se raditi na njegovom poboljšanju.

Predsednica Vlade Ana Brnabić prisustvuje danas ceremoniji polaganja kamena temeljca povodom početka druge faze radova u Naučno-tehnološkom parku u Nišu.

Novi objekat u Nišu biće izgrađen u severozapadnom delu kompleksa NTP Niš, između višenamenske lamele Elektronskog fakulteta i restorana Studentskog centra, koji će podrazumevati blizu 9.500 metara kvadratnih namenjenih kancelarijskom prostoru i između 900 i 1.000 kvadratnih metara predviđenih za laboratorijski prostor.

Kako je ranije najavljeno, država će u drugoj fazi uložiti 20 miliona evra. Direktor NTP Niš Milan Ranđelović je ranije ocenio da ćemo zajedno sa postojećim kompleksom, za dve godine imati kompleks od preko 30.000 kvadratnih metara namenjenih firmama, laboratorijskim kapacitetima, inovatorima koji u Nišu razvijaju nove proizvode, usluge.

On je istakao da u parku posluje više od 40 firmi i radi 500 uglavnom mladih visokoobrazovanih ljudi, a izgradnjom novog objekata stvoriće se uslovi za dodatnih 700 do 1.000 ljudi.