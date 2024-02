VUČIĆ O SMRTI NAVALJNOG: To je još jedna iskra u zagorelu vatru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na TV Prva govorio je o Minhenskoj konferenciji o bezbednosti na kojoj je glavna tema bila smrt Navaljnog.

Foto: Pres služba suda

- To je još jedna iskra u razgorelu vatru. Ono što sam mogao da vidim u Minhenu, sve manje se slušaju argumenti, a sve više previranja oko toga kako da se pobedi neprijatelj, ne stvarnih analiza onoga što se u svetu događa ili nekog dugoročnijeg pogleda u budućnost koji bi trebalo da donese nešto svetu a uvek je to dobro kada ste prisutni to je jedna od najvažnijih samita i konferencije nekada je Davos bio ekonomski deo i on se polako pretvara pola ekonomske, a pola sigurnosni bezbednosni forum, a Minhen je apsolutno geopolitički strateški samit - rekao je Vučić i dodaje:

- Tragično je kada mlad čovek izgubi život. Ne želim da ulazim u to, nisam istražni ogran i nisam pametan kao svi u svetu koji sve unapred sve znaju. To je sve za političke analitičare, nije za predsednika jedne zemlje Da li će nama pozicija biti još teža? Nemam nikakve sumnje.