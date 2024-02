VUČIĆ: Jedna stvar nema cenu - sloboda

PREDSEDNIK Vučić će večeras u zgradi Predsedništva uručiti odlikovanja zaslužnim pojedincima i insitucijama povodom Dana državnosti Srbije.

Foto: N. Skenderija

Tokom svog govora on je istako ljubav prema slobodi srpskog naroda.

-Srbin ne voli da robuje i više od svega voli svoju slobodu.

- Srbin neće da služi nikome do svom rodu, do svojim građanima - rekao je on.