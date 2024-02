TAKER KARLSON ZNA ZA SRBIJU ZAHVALJUJUĆI VUČIĆU Brnabić o susretu sa američkim novinarom: Mnogo poštuje predsednika i želi intervju sa njim

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić je gostujući na TV Hepi ispričala kako je protekao njen razgovor sa američkim novinarom Takerom Karlsonom na Svetskom samitu Vlada u Dubaiju.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Premijerka je pre svega istakla da je ponosna na činjenicu da Srbija vodi svoju politiku na koju naši preci i potomci mogu biti ponosni.

- Srbija je suverena, nezavisna država koja razmišlja svojom glavom. Put slobodarske Srbije je najteži, ali sam sigurna da bi na njega bili ponosni naši preci a da će biti ponosni naši potomci - izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić gostujući u Jutarnjem programu TV Hepi.

Ona je najavila da je Srbija danas drugačija zemlja upravo zahvaljući politici koju vodi predsednik Republike Aleksandar Vučić. Prema njenim rečima, u prilog tome govori i njen nedavni susret sa Takerom Karlsonom u Dubaiju.

- Koliko je Aleksandar Vučić uspeo da izgradi imidž Srbije kao slobodarske i nezavisne, govori i moj nedavni susret sa Takerom Klarsonom. Da novinar koji je u ovom trenutku simbol za nezavisno novinarstvo, ne sluša šta sme a šta ne, da on kaže da mnogo poštuje predsednika Vučića i da bi voleo da sredinom godine poseti Srbiju i da uradi intervju sa njim. On je znao za našu zemlju, poštuje je i ceni i to govori koliko je Srbija danas drugačija zemlja nego što je nekada bila. Gospodin Karlson je bio počasni gosti Svetskog samita Vlada u Dubaiju i tom prilikom mi je sve ovo rekao, ja sam bila zaista ponosna - rekla je premijerka.

BONUS VIDEO: ZAJEDNO MOŽEMO MNOGO VIŠE - Vučić na Srpsko-grčkom poslovnom forumu