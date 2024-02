VREME DA SHVATIMO - EU NEĆE SRBIJU U OVIM GRANICAMA: Aleksandar Vulin, bivši direktor BIA i osnivač PS

PORUKA našem narodu na KiM - svaki pokušaj pogroma biće zaustavljen.

SRBIMA na Kosovu i Metohiji možemo da dajemo nadu, da ne prestanemo da mislimo o njima u svim svojim političkim postupcima, da im obezbeđujemo finansijsku podršku i da jasno kažemo da će svaki pokušaj pogroma biti zaustavljen svim sredstvima.

Ovo, za "Novosti", kaže doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, odgovorajući na pitanje - šta Beograd može da uradi da bi zaustavio etničko čišćenje Srba na KiM.

Ako EU i zvanično ubaci francusko-nemački plan u poglavlje 35, da li treba istog momenta prekinuti pregovore sa Briselom?

- Kada je ustanovljeno Poglavlje 35 predvodio sam pregovarački tim Vlade Srbije i jasno rekao da je Poglavlje 35 samo spisak ispunjenih ili neispunjenih tačaka iz Briselskog dijaloga i da nije zamena za dijalog ili samostalno poglavlje. I to je potvrđeno i prihvaćeno kao stav EU. Danas lažovima iz EU Poglavlje 35 služi da bi se bez pitanja uvele nove obaveze Srbiji, i da sve ono što nisu uspeli da izbore u pregovorima sa predsednikom Vučićem nametnu Srbiji. Mi drugog izbora nemamo, već da konačno shvatimo da nas EU ne želi u postojećim granicama, a posebno ne kao nezavisnu i suverenu zemlju ili ujedinjene Srbe. Priznanje tzv. Kosova je preduslov za nastavak pregovora sa EU i što pre to shvatimo pre ćemo se okrenuti sebi i našim interesima. BRIKS je prilika da Srbija bude među prijateljima kojima ne mora da predaje svoju državnost u zamenu za neprekidne laži.

Jesmo li naivni ako se uzdamo u packe koje je Kurti dobio od Zapada povodom ukidanja dinara? Niko se od njih, naime, ne protivi proterivanju naše valute, već samo govore da treba obezbediti duži prelazni period...

- Zapad je na strani Kurtija i podržava ga u svemu. Nekada im ne odgovora njegova potreba da pokazuje silu, ali mu nikada neće uskratiti pomoć i zaštitu. Oni imaju isti cilj nezavisno, etnički čisto i od strane Srbije priznato Kosovo, slaba i umanjena Srbija, ukinuta Republika Srpska, razjedinjeni Srbi. Plan za prekid finansiranja života Srba na KiM postoji od 2012. i zato smo u Briselski sporazum uneli tačku o pravu Srbije da finansira ZSO i Srbe na KiM. Sada Zapad daje Kurtiju priliku za izgladnjivanje i tiho etničko čišćenje Srba. Dovoljno bi bilo da iz EU Kurtiju ukinu emisiju evra dok ne uspostavi nesmetano funkcionisanje dinara i sve bi bilo lako rešeno, ali to oni neće uraditi.

Da li će na kraju međunarodna komisija, ipak, doći u Beograd da ispita navode o izbornoj krađi? Ako se to desi, da li bi to bila kobna Vučićeva greška, kao što je svojevremeno Milošević pogrešio kad je pristao da Gonzales bude izborni arbitar?

- Ne verujem da će Srbija dopustiti da joj EU ukine pravo na izbore. Predsednik Vučić nije Janukovič da dopusti Majdan, a ima i primer predsednika Miloševića kako se prolazi kada se Zapadu dopusti da određuje ko i kako vlada Srbijom. Već smo dopustili da nam EU donese zakone iz oblasti pravosuđa, da uređuje odnose u medijskoj sferi, da nas spreči da donesemo zakon o MUP kojim bismo regulisali sredstva bezbednosti koja se masovno koriste u EU, samo je još ostalo da nam ukinu i BIA i vojsku i da im predamo na ocenu i izbornu volju Srbije. Ako bismo dopustili da EU bude tužilac i sudija, ne samo što bismo ukinuli naš ustavni poredak, već bismo uveli praksu da nam svake sledeće izbore potvrđuje EU, a ne RIK. Srbija može da izgubi suverenitet samo ako ga Srbi prepuste strancima. A sve koji misle da je uspešna ekonomija moguća bez nacionalnog suvereniteta pitam da mi pokažu bogatu i uspešnu koloniju.

Često kritikujete pojedine ministre da ćute na napade koji dolaze sa Zapada. Da li je to "zapadno krilo" u Vladi mnogo jače od srpskog?

- Nema cenzure bez autocenzure. Brinu me političari iz vlasti koji misle da su veoma mudri kada prećute da su SAD odobrile prodaju "džavelina" Šiptarima u broju koji odgovora broju naših tenkova. Brine me tišina koja usledi među predstavnicima vlasti kojoj i sam pripadam, kada britanski izaslanik Pič izađe sa stavom da treba da priznamo KiM, ukinemo RS i uvedemo sankcije Rusiji, brine me što nema otpora izjavama nemačkih ministara i poslanika koji bi da nam ponište izbore kao da su okupacioni komandanti Srbije. Brine me uplašeno ćutanje ministara koji ne razumeju, ili se prave da ne razumeju, da nema uspešne Srbije ako se ukine RS i da je san svih generacija Srba da žive u jedinstvenoj srpskoj državi. Zamislite pravedni gnev brojnih ministara i zaštitnika ovih ili onih građana da ruski ili kineski ambasadori kažu da Srbija treba da napusti svetinju evropskog puta ili da Duma i Svekineski nacionalni kongres treba da izvrše kontrolu našeg izbornog procesa i stanja demokratije u Srbiji. Vučić je bolji čovek od mene i njemu ne smeta što ogromna većina funkcionera misli da Vučić treba da vodi ratove za Srbiju i Srbe, a oni će da se slikaju sa ambasadorima i objašnjavaju im da su oni uvek bili na njihovoj strani, ali, eto, Vučić im ne da da to još više pokažu. Moja ostavka i sve kroz šta prolazim i kroz šta ću prolaziti dok sam živ jeste dobar primer šta može da vam se desi kada branite Srbiju, ali nije opravdanje ni za kukavičluk, ni za odustajanje.

Strahujete li da može doći do totalne demontaže Republike Srpske i da li je Dodik kadar da izdrži pritiske Amerike?

- Ne može biti ukidanja RS sve dok Vučić vodi Srbiju. Namerno kažem Vučić, a ne vlast ili koalicija. Samo dok Vučić vodi državu Srbiju ona će biti čvrst garant Dejtonskog sporazuma i zaštitiće Srpsku. Da o tome odlučuju mnogi drugi političari, pa i iz naše koalicije, odavno bi RS bila proglašena za teret koga se treba osloboditi, kao što je petookotobarski ološ godinama i radio. Predsednik Dodik će izdržati i nemam ni najmanju sumnju da će se odupreti pritiscima sa Zapada. Dodiku pokušavaju da zabrane učešće na izborima otvoreno, a Vučiću isto to pokušavaju da nametnu, samo prikriveno.

Sve što se radi Srpskoj uvek je samo priprema za Srbiju. Znam da će predsednik Dodik izdržati, kao što znam da će predsednik Vučić nastaviti da brani Srpsku.

Mnogi su orden koji vam je dodelio Putin shvatili kao "potvrdu" da ste ruski čovek. Kako odgovarate na takve napade?

- Orden je potvrda da sam radio za Srbiju i Srpski svet. U obrazloženju se kaže da sam ga dobio za "jačanje odnosa između službi bezbednosti i rad na zaštiti srpskih i ruskih interesa". Ja sam bio direktor službe, teško da sam mogao da razvijam odnose sa Boljšim teatrom, a i da vas podsetim da u obrazloženju medalje dobijene od FSB stoji "za izvanredan profesionalizam". Hajde da vidimo koji su to srpski, a koji ruski interesi, šta nam je zajedničko, bez emocija, samo surovi interesi, kako nas Zapad uči da treba da razmišljamo. Srbiji je najveći interes da Kosovo ne postane država, to je i ruski stav, Srbija hoće da ostane vojno neutralna, to je i ruski interes, Srbija traži da se Republika Srpska očuva a Srbi gde god da žive uživaju sva prava, to je i ruska zvanična politika, Srbija hoće da sama bira ko joj je vlast, to je i ruski stav, Srbija hoće da ekonomski sarađuje sa Rusijom, Kinom, EU, Emiratima, to Rusiji nikada nije smetalo i smatra se prilikom za međusobno jačanje ekonomije. Pa gde je problem? Kako sam to kompromitovao srpske interese razvijajući saradnju sa Rusijom ili sa Kinom? A šta da kažemo za izdajnike, poput Nataše Kandić koja dobije orden od Stjepana Mesića i Hašima Tačija?

Koji su to interesi koje zastupaju nosioci nemačkih ili britanskih odlikovanja? Zemlje Zapada smatraju da je Kosovo nezavisno, da Srbija treba da bude član NATO, da RS mora da se umanji a da nam EU komisije određuju ko je pobedio na izborima, da izbacimo kineske investicije i uvedemo sankcije Rusiji. Pa kako onda da pomirite naše i njihove interese i kako to da Srbi koji su nosioci njihovih priznanja nisu "zapadni ljudi". Ja sam srpski čovek i sarađujući sa Rusijom i Kinom lako mi je bilo da to i ostanem, a kako nosioci zapadnih priznanja uspevaju da ostanu posvećeni samo srpskim interesima, ostaje da se vidi.

Da Sretenja čekamo ponosni

Sretenje je veliki praznik, šta poručujete Srbima?

- Od vremena Karađorđa i Miloša i svih potonjih srpskih vladara, pa do predsednika svih Srba Aleksandra Vučića, pred nas su se postavljali isti uslovi i ista pitanja. Da odustanemo od ujedinjenja Srba, da dopustimo da se na našem etničkom prostoru stvaraju države drugih naroda, da nam vladaju oni koje izabere sultan ili kakav drugi car i da se iskreno i duboko zakrvimo sa Rusijom. Danas imamo i dodatni zahtev da od LGBT prava napravimo bibliju i da postanemo članica NATO. Želim Srbima da svako Sretenje dočekamo ponosni na sebe zato što smo bili i vredni i hrabri i što smo dali iste odgovore na ista pitanja kao i naši slavni preci.

Nikada nisam menjao stranu

GDE vidite nastavak karijere? Spekulisalo se da ćete biti ambasador, da ćete biti direktor Carine?

- To je naravno važnije pitanje za mene nego za Srbiju, ali ni za mene nije mnogo bitno. Da jeste i ja bih se pravio mudar i pre formiranja Vlade ćutao da slučajno ne izazovem nekog moćnog ambasadora ili da se ne izlažem napadima neprijatelja Srbije. Zahvalan sam predsedniku Vučiću što mi je omogućio da, uprkos pritiscima stranaca, dugo služim Srbiji i Srbima i ako više nijedan dan ne budem imao priliku da se borim za Srbiju kroz funknciju na vlasti, nastaviću da verujem u iste ideje i da se borim za Srpski svet i socijalnu pravdu sredstvima koja mi budu dostupna. Pritisak Zapada, opozicije i tajkunskih medija da ne budem na bitnom mestu u Vladi Srbije će biti ogroman, ali to nije ništa novo. Ja stranu nikada nisam menjao i tako će biti i sada, i suviše sam star da bih se menjao. Sposobnost za večite promene ostavljam mlađima ili bar mlađima duhom a neopterećenim principima ili uverenjima, ja sam svoju stranu izabrao.