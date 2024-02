VUČIĆ O KRISTOFERU HILU: Nije na mojoj strani, ali pravi pametne poteze

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi.

Foto: Instagram prinstskrin/buducnostsrbijeav

Vučić je govorio o napadima na ambasadora Hila, za kog kaže da nije na njegovoj strani, ali da pravi pametne poteze.

- On nije podržao Miloševića, već američku politiku. On je kroz Rambuje tražio kapitulaciju Srbije. To ne možete da zamerite Miloševiću. Da danas solim pamet o tome kako je bilo ne mogu. Hil je vodio svoju politiku - kaže Vučić.