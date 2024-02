UNIŽAVA ŽRTVE GENOCIDA: Vučić - Ponosam sa što imam hrabrosti da im se suprotstavim

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Ćirilica TV Hepi osvrnuo se i na stavove profesora Ognjena Radonjića.

Foto: Printskrin TV Happy

O profesoru ekonomskog fakulteta Ognjenu Radonjiću koji je takođe govorio o genocidu predsednik je rekao:

-Bolje da ništa ne kažem. Srećom, ja to ne gledam. Zato imate situaciju da ljudi veruju u to. Prvo unižavate žrtve genocida, među kojima je i deo moje porodica, ali on ne zna šta je genocid i došao da lupeta, priča nešto protiv Vučića i to je to. Zločinački je to što bi da ruše svoju zemlju. Maja Popović je odana svojoj državi, ali se ljudi plaše ovakvih. Plaše se nepismenih iz Trstenika, zato što je to normalno ljudsko ponašanje. Što bih ja bio meta? Zbog ovakvog pristupa sam ponosan što imam hrabrosti da im se suprotstavim. Znam da nikad neće ništa da urade.