NEMA NEREŠIVIH STVARI KADA SE ZAJEDNO BORIMO ZA NAŠU SRBIJU: Vučić o situaciji na KiM, izborima, planovima za 2024. godinu...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi kod voditelja Milomira Marića.

Foto: TV Happy

O subvencijama za domaće privrednike

Predsednik kaže da će ljudi u fabrikama naučiti mnogo.

- U narednih 10-15 godina imaćete novi priliv investitora. Spremni smo da subvenicijama pomognemo domaćeg preduzetnika i o tome smo razgovorali sa Italijanskom razvojnom bankom, naročito o ženskom preduzetništvu - rekao je Vučić i zahvalio se na podršci.

- Imamo bezbroj problema, ali spuštamo taj broj nerešivih stvari. Nema nerešivih stvari kada se zajedno borimo za svoju Srbiju - zaključio je predsednik i dodao da nikakve represivne mere prema Srbima na KiM ne treba da ih brinu jer će država uvek biti uz svoj narod.

O pisanjima u novinama

Vučić kaže da se danas nažalost čita samo crna hronika i da se danas zna ko je koga udario.

Foto: Printskrin TV Happy

- Vi prvo vidite crnu hroniku to je nešto što vole da čitaju. Voleli su nekad u "Ekspresu" i "Novostima". Danas to donosi klikove. Ljudi vole loše vesti, ali ja mislim da danas ima i lepih vesti - rekao je predsednik i podsetio da će BDP biti 100 milijardi i da će se o tome pisati i za 15 godina.

- To znači da ljudi vide budućnost za sebe. Moramo da se potrudimo, imamo tri godine za to. To možemo da postignemo samo ujedinjeni i zajedničkim snagama.

O izborima i novom premijeru

- Možemo da očekujemo novu Vladu, do 15. ili 20. marta. Mislim da će se brzo formirati. Biće ozbiljnih konsultacija, ali i cirkusa, ništa novo. Kada to završimo pitaću ljude da li imaju predloge o premijeru.

Foto: D. Balšić

O prognozama za novog premijera, predsednik kaže da će reći svoje mišljenje ali da ga ne zanimaju natpisi u novinama.

O Beogradu

- Beograd će napredovati, od izgradnje metroa, železničke pruge, aerodroma... Mnogo projekata poput muzeja, opera, baleta, koncetnih dvorana.

- Ne znam tačno, ali verujem da postoji verovatnoća da se razgovara sa ozbiljnim ljudima. Ako to ne bude, biće novih izbora.

Kaže da ima korektan odnos sa Nestorovićem, ali da mu se ne sviđaju izjave ljudi iz njegove stranke.

Foto: D. Milovanović

- Ja to ne krijem, nemam nameru da se nekom dodvoravam. On je meni zvučao kao racionalan čovek i spreman sam za razgovor i verujem da će doći do toga.

O 2024. godini

- Ova godina je za Srbiju u političkom smislu najteža. Biće teško izboriti se za ono što narod očekuje, ali za ekonomiju biće sve bolja. Potrudićemo se da radimo još više i snažnije. Radićemo za nove fabrike. Mora da se razgovara sa ljudima, dajte da se trudimo da pomognemo siromašnima i da nam zemlja napreduje. To je mnogo važno za nas. Ako verujemo u sebe i svoju snagu onda to možemo da uradimo. Vodimo računa o svakom segmentu društevnog života. Dolaze nam sve užarenija leta, kupili smo nove kamove, spremni čekamo leto - kaže predsednik i dodaje da se sve menja na ozbiljan način počevši od ekonomije i plata koje su porasle, naročito u Vojvodini i Banatu.

Foto: Printskrin TV Happy

- Čeka nas mnogo ulaganja, dve škole u Sečnju, mnogo puteva. Sve to morate da radite da biste pokazali da brinete o njihovom životu.

O saradnji sa Nemačkom

- Pitanje je njihovih interesa koji nisu drugačiji od onih iz 1999. i 2004. Taj koji im se suprotstavlja njega će zgaziti. Stavite se u njihove cipele. Nije problem da se Srbija uklapa, ali morate i Srbiji nešto da ponudite. Hoćemo da sami čuvamo svoje. Ako ne možete da progutate istinu, žao mi je, ali mi ćemo da obeležavamo svaki 24. mart. Ako nećete da prihvatite tu Srbiju, šta da vam radim.

O ratu u Ukrajini

Predsednik se osvrnuo i na rat u Ukrajini i presedanima o KiM te da je zato bitno pitanje naše pokrajine.

- Ja sam suviše mali da bih bio pretnja, a Srbija nikada nije pretnja jer želi da sarađuje - kaže Vučić.

O pisanjima medija iz regiona

Predsednik je komentarisao naslove novina iz regiona, naročito onih iz Crne Gore koje pišu da je vlasnik Beograda na vodi zajedno sa Đukanovićem.

- Kažu opasnost je da ću zauzeti celo Kosovo a pitanje je dal ću tu da stanem. To su Hravati pisali, samo ne znam verovatno im je neko pomogao. Ali nastaviće oni sa tim.

- Oni hoće da završe sve ovo pre izbora u Evropi. Njih ne zanimaju ovi izbori kod nas sem političke elite. Ovo oko Kosova će ubrzati pre izbora u junu u Evropi i ovih američkih koji su važni za ceo svet. Ima mnogih važnih izbornih procesa poput onih u Rusiji.

O fudbalu

- Naš najveći problem je to što ne možete da privatizujete klubove jer niko neće da ulaže novac tamo gde glavnu reč vode navijači i rukovodstvo kluba. Mi svi što smo im sponzori (Telekom...), to je reket koji se otima od države. Ovde bi svi da ne budu privatne negho državne pare. I što više dajete to je više "Vučiću, p****u". Zdrav sistem će biti onda kad budemo imali privatnog vlasnika kluba.

Nacionalni stadion

- Vidite Čukarki, TSC i Megu. Ništa ne dobijaju od države. Sad će da stave naslov "Vučić priznao", priznao sam. Oni koji dođu na nacionalni stadion, neće više ići na obične, kao što više niko ne ide Ibarskom nego autoputem. Tako niko neće ići na neuređene stadione. I onda će Zvezda i Partizan morati drugačije. Nije lako ni onima koji vode te klubove, jer moraju da ispune očekivanje navijača. Što bi privatnici ulagali kad vide da nema profit i ne pitaju se ništa.

Predsednik je rekao da očekuje pobede od naše reprezentacije i rekao da navija samo za Srbiju, ali i da podržava Severnu Makedoniju. Kaže da mu nije svejedno kad igraju Srbija i Crna Gora, ali da svakako navija za Srbiju.

O Ekspu i novom tržištu

Predsednik je najavio turneju po Africi gde vidi potencijalno tržište i perspektivu za našu zemlju.

Govoreći o Ekspu kaže da će se raditi kako bi sve imalo upotrebnu vrednost i nakon događaja, navodeći svetske primere poput Barselone.

Foto Novosti

- Napravili smo takve planove da imam tremu o tome da li ćemo uspeti. Mnogo toga smo krenuli da gradimo, stadion se gradi od maja.

O Svečlji i Kurtiju

- Postoji neka mala ambulantna u Prištini u kojoj su radile dve žene iz Gračanice, a koja je naslonjena na MUP. Svečlja se setio da ima Srba u njihovoj blizini, otišao, pohapsio ih i pričao sa njima i sad treba lekarka da plati 3.000 evra. On ih je lično ispitivao. Zamislite kolika je to mržnja prema Srbima. Ti što kukuriču da su jaki, jer su uz njih SAD, Nemačka, Britanija, Italija.. Vi stane i kažete da stvarno si jak, strašno jak. Zato ja kažem bavimo se mirom, da razvijamo zemlju, dočekaćemo bolje okolnosti u svetu - kaže Vučić.

Foto: Printskrin TV Happy

Predsednik kaže da je u par navrata Kurtiju rekao da mu je on predsednik i dodaje da o demokratiji o tzv. Kosovu samo fon Kramon i ostali lobisti.

- Najveća je demokratija kad držite Arsića 11 meseci u pritvoru. Drugo ime Prištine je demokratija. Cirkus.

O izjavama da je izdajnik, predsednik kaže da mu je samo u interesu da ima rezultate koji se vide u očuvanju mira i ekonomiju i da zato živi.

- Znam ja koga su sve tapšali po ramenu, i svako od njih je nagrabusio. Mnogo je opasno biti neprijatelj Amerike, a još opasnije biti prijatelj. Oni vode računa o svojim interesima i buldožerom idu ka tome. Kod nas postoji manija da smo jaki kao Amerika, ali nismo.

O odnosu sa BiH

Nakon izjave Miloša Jovanovića o koaliciji sa Đilasovim strankama i pojedinim tvitovima, predsednik je izjavio:

- Rekao je da ako Tramp pobedi da će Bosna biti dodeljena Srbiji. To je naravno laž. Ovo nije njegova prognoza. On to radi da bi pritiskao Srbiju da bi mi bili dodatno izloženi napadima. To treba tumačiti, ali šta da radim. Kod dela Bošnjaka postoji otpor da sarađuju. Trudimo se da uradimo dosta za Bošnjake i već jesmo od Drugog svetskog rata, ali zašto ih neko okreće protiv Srba i čemu ovaj cirkus oko suđenja za Dodika ne znam, osim da se kazne Srbi - rekao je predsednik i podsetio da je Srbija spremna da gradi puteve ka komšijama.

Foto: Printskrin TV Happy

Kaže da je sada i Hrvatska spremna da gradi puteve ka Srbiji samo zato što smo se približili Mađarskoj, ali zato ne daju njemu da idu u Jasenovac.

O Hilu

Vučić je govorio o napadima na ambasadora Hila, za kog kaže da nije na njegovoj strani, ali da pravi pametne poteze.

- On nije podržao Miloševića, već američku politiku. On je kroz Rambuje tražio kapitulaciju Srbije. To ne možete da zamerite Miloševiću. Da danas solim pamet o tome kako je bilo ne mogu. Hil je vodio svoju politiku - kaže Vučić.

O Ognjenu Radonjiću

O Ognjenu Radonjiću koji je takođe govorio o genocidu predsednik je rekao:

- Bolje da ništa ne kažem. Srećom, ja to ne gledam. Zato imate situaciju da ljudi veruju u to. Prvo unižavate žrtve genocida, među kojima je i deo moje porodica, ali on ne zna šta je genocid i došao da lupeta, priča nešto protiv Vučića i to je to. Zločinački je to što bi da ruše svoju zemlju. Maja Popović je odana svojoj državi, ali se ljudi plaše ovakvih. Plaše se nepismenih iz Trstenika, zato što je to normalno ljudsko ponašanje. Što bih ja bio meta? Zbog ovakvog pristupa sam ponosan što imam hrabrosti da im se suprotstavim. Znam da nikad neće ništa da urade.

Foto: Printskrin TV Happy

Predsednik se upitao kako se ne sete da urade nešto za Srbiju, nego uvek protiv. Kaže da je genocid kada se za državu gradi BIO4 Kampus, Beograd na vodi..

- Oni bi da pljačkaju još malo, vide da ima para, bogatija država. Ovo je borba za građane Srbije, a državna blagajna služi da ljudi žive bolje. Oni bi samo da se dočepaju para.

O izjava sudije Majića

O izjavama sudije Majića koji kaže da je Vučićeva vladavina holokausta, predsednik kaže:

- Nisam razumeo šta je govorio. Sreo sam mnogo pokvarenih ljudi, ali ovakve pokvarenjake nisam. Dobijete pare od države i onda je optužujete za holokaust i genocid. A ne kažete da ste oslobodili 'gnjilansku grupu'.

Foto: printskrin

- I nije te sramota da meni pričaš o zločinima, a oslobodio si ljude koji su činili zločine nad srpskim stanovništvom. Oslobodili ste gnjilansku grupu, to je uradio ovaj čovek. Kako vas nije sramota. Vi da mi pričate o zločinima. Ali eto, kad ih pobedite, onda ste izvršili genocid - rekao je Vučić.

O ekonomiji

- Za nas je od presudnog značaja da radimo na Ekspu, gradimo puteve, zapošljavamo ljude. Ukupan bruto domaći proizvod svih na Zapadnom Balkanu je manji od BDP Srbije. Srbija ima 69,5 milijardi, a oni svi zajedno 67. Da vidite kakva je ekonomska dominacija Srbije. A bili smo četvrti u regionu. Crna Gora je imala 50 odsto veće plate, a evo stižemo ih. I to na zdravim nogama. Po platama uz rekordnu zaposlenost i rekordnu nisku zaposlenost prestižemo Crnu Goru - kaže Vučić i dodaje da to tvrde i MMF i Svetska banka.

O Ćuruviji

- Bio sam šokiran da Ministarstvo pravde ćuti tri dana. Zvao sam ministarku. Šta god da kažu Vučić je kriv, ne zanima ih šta je stvarno.

- To je najveći bezobrazluk. Čovek je ubijen i posao države je da otkriju ko je to uradio i kazni ih. Od 2000-2012 kada se očekivalo da to urade nisu uradili ništa. Iz službe su dolazili signali da bi to bilo loše. Onda je ubijen Milan Pantić u Jagodini i to je zataškano i to zbog onog što je pisao. Mi smo preuzeli vlast i mislim da je važno da ne može da prođe nekažnjeno ne samo ubistvo nego i da ih poštujete i odgovarate im na pitanja. Formirana je komisija. Tužilaštvo i policija su uradili svoj posao. Pravosuđe su u prvom stepenu su donele oslobađajuću presudu, i to na osnovu svedočenja svedoka gospođe Prpe koja tvrdi da to nisu ta lica - kaže Vučić.

Foto: Arhiva "Novosti"

- Dan nakon toga, što mislim da je to užasno loša poruka, kažu Vučić je kriv. Kažu da su po mom nalogu uradili. Voleo bih da se pravda vrati delimično ako je to uopšte i moguće - izjavio je predsednik i dodao da se ne može suditi dva puta za isto delo i da nije srećan zbog toga, kao i da za razliku od nekih neće voditi hajku protiv sudija.

Predsednik kaže da je ovo još jedna stepenica u rušenju poretka.

O Er Srbiji i turizmu

- Avio linija naša ima 87, 34 zemlje na 4 kontinenta. Ićićemo uskoro do Šangaja i Majamija direktno. Nema mesta do Lisabona i Dubaija - kaže predsednik i dodaje da je Jozef Milbauer pohvalio srpski aerodrom.

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Kaže da se broj turista povećao na 4,2 miliona u Srbiji.

O državnim rezervama

- Imamo preko 25 milijardi deviznih rezervi. Pre samo 12 godina bilo je 10,2 milijarde. Za 12 godina skupili smo još 15. Prvi put smo prešli 40 tona zlata u trezoru. Na računu imamo četiri milijarde. Apsolutno smo fiskalno i finansijski stabilni - kaže predsednik.

O rezoluciji EP

- Oni vam kažu da je bolje Srbijom da upravlja Šider, Viola..Najveći lobisti tzv. Kosova. Ona se čak i ne bavi Kosovom, nego ostatkom Srbije. Ljudi to sve vide. Polako počinju da razumeju. Ta ideja o slobdnoj Srbiji je sve jača u našoj zemlji.

O sednici Narodne skupštine

Vučić je izjavio da Stojan Radenović sutra predsedava sednici NS.

- Sutra će takvom jednom čoveku zahvaljujući kom smo na Šangajskoj listi, doći jedan nepismeni čovek koji je pljačkao sa tastom da govori "lopovu". Kad tako postavite stvari onda shvatite sav besmisao. Oni će tamo da se popnu i da zvižde, viču, ubace dimnu bombu kao Kurti - izjavio je predsednik i dodao je da mu najsmešniji Zelenović koji će bojkotovati rad skupštine, a nema nijednog poslanika.

- To će biti tako, a onda posle tri dana ništa.

O Bobu Menendezu

- Nosioci antisprskih ideja su korumpirani. Najviše problema nam je pravio Bob Menendez koji je optužen za korupciju. Ja sam se pitao šta taj čovek ima protiv mene. Ali sve je plaćeno. Dajte mi jedno ime, a da nije albanski lobista i da nije plaćen da pljuje po Srbiji.

O odnosu sa Dodikom

Predsednik je podsetio da će Srbija imati 100 milijardi evra do 2027. godine.

- Pa napravite to. I danas Srbija štrči. Ono što sam video u njihovim papirima tajnih službi znaju da bez Srbije nema rešenja - izjavio je predsednik i govorio o podršci Dodiku i Republici Srpskoj.

Foto: Tanjug/Dimitrije Grol

- Uvek sam pokazivao poštovanje prema svima u RS, od Stanivukovića, Trivić, Šarovića... Sve sam poštovao nikada nisam rekao ružnu reč. Ja sa Dodikom imam korektan odnos. Napravili smo dogovor, nikada ne sme da dođe do podele odnosno granice na Drini kao u doba Mladića i Miloševića. Strane službe su preko domaće službe uradile. Ne damo da se Srbi okreću protiv Srba. Tako se ponaša neko odgovoran prema svom narodu. Gradimo puteve ka Tuzli i gledamo da spojimo narod. Mi gradimo puteve, a oni neće nijedan - izjavio je Vučić i dodao da toga nije bilo upravo zato što je neko hteo da posvađa narod.

- To je trebalo da bude politička poruka da RS nije potrebna.

O Banjskoj

Predsednik se dotakao i slučaja Banjske i rekao da će krivično biti gonjeni oni koji su odgovorni i upitao zašto bi on vodio hajku na te ljude obzirom da to već rade po svetu.

Vučić je izjavio da je verovao da ljudi neće biti hapšeni.

Foto: TV Happy

- Ja sam tri noći imao sastanke s njima, bili su Radojičić, Simić i još desetak momaka. Kažu mi u lice da ne veruju Amerikancima i Evropljanima, a ja njima da moram da im verujem jer nemam kome drugome, jer su oni na terenu. Oni su potpisom garantovali da Albanci neće hapsiti nikoga ko je bio na barikadama. I kad su potpisali, tri meseca kasnije su počela hapšenja. Možete da zamislite moju muku - rekao je Vučić i upitao "da li hoćemo da prođemo kao Huti".

- I kad sam bio pod najvećim pritiscima nisam pljunuo na obraz državi . Rekli su mi pašće ti glava zbog Banjske. Pa nek padne, ali ta glava nešto vredi. Meni je važno da Srbija ne pati i da nema sankcija. Znate koliko se ja sekiram za to šta će da pišu?

O pokušajima rušenja Srbije

Predsednik se dotakao i hajke u stranim medijima poput "Gardijana" za koje je rekao da je medijsko dno.

Foto: TV Happy

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, poput dna kakav je Gardijan, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa - izjavio je predsednik i dodao:

Foto: TV Happy

- U Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu. Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni to rade svi zajedno ne bi li rušili Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik se zatim osvrnuo na spoljašnje i unutrašnje rušenje Srbije i pokazao kako to rade.

Foto: TV Happy

- Potrebna vam je prevlast u vazduhu, u svakom ratu. To vam je novac. Treba vam pešadija. To je stanje na terenu. Treba vam artiljerija, tenkovi i sve drugo to su vam mediji. Novac dolazi sa tri strane, jedan od velikih sila, drugi regionalne zemlje koje imaju interese da utiču na slabljenje Srbije i iz entiteta Kosovo kako ga oni zovu i naravno iz različitih političkih krugova i NVO. Tu ide naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba. Delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM. To delite na srpske i albanske, i dolazite do medija. Tu imate svetske, regionalne, na KiM podeljene na srpske i albanske i imate centralna Srbija - objasnio je predsednik i rekao da velike sile imaju novac, dok regionalne zemlje imaju interes.

Foto: TV Happy

- Naoružavanje Albanaca se već odigrava, oni najviše koriste Tursku. Razoružvanje Srba, kriminalizacija. Morate da imate poslušnike koji će da ruše zemlju iznutra, imate Albance koji to rade, ali morate da imate Srbe koji će govoriti sve najgore. Svetski mediji koji danima lažu o tome kako ćemo da napadnemo nekoga, kako lažiramo izbore. Pogledajte koliko su nam ažurniji birački spiskovi od nekih zemalja. Imate artiljerijsku paljbu, tuci po Vučiću svaki dan. A šta mislite zašto? Napadaju me jer čuvam i štitim Srbiju. E onda morate i u centralnoj Srbiji da nađete ove medije koji će da rade isto to - izjavio je predsednik.

Vučić je govorio o pisanjima medija Junajted Grupe i rekao da su njihovi stavovi kontradiktorni.

- Imaćete i na KiM medije koje plaća Zapad ne bi li kriminalizovao Srbe - izjavio je Vučić i dodao:

- Ovako se vodi hibridni rat protiv neke zemlje. Koliko god da ih uhvatite u laži oni će i dalje da nastave po svome, sa samo jednim ciljem - rušenje naše zemlje i davanjem nezavisnosti tzv. Kosovu - rekao je Vučić.

Foto: TV Happy

- Kada izdvojite deo ljudi od 18 do 29 godine, više od 40 odsto je za. U 39 odsto koji su protiv, 54 odsto misli da Srbija ne radi dovoljno i da je trebalo da radi oštrije po pitanju Kosova. Pogledajte te paradokse. I dalje guramo i čuvamo zemlju koliko je to moguće. Jasno nam je da Kurti ide u otvoreno etničko čišćenje. Ja ne verujem da će nam odobriti sednicu SB UN, čekamo odgovor kroz par dana - rekao je Vučić i dodaje da je Bajdenu, fon der Lajen, Ruteu, Makronu, Sančezu, Đin Pingu, Melonijevoj i drugi poslao lična pisma.

Vučić kaže da se bori da našem narodu na KiM dostavi novac i da situacija nije laka baš zato što je neko radio svoj posao.

- Od nas se traži podaništvo bez izuzetka, a to što bi donosili odluke sami zato smo problem. Videćemo sa čime ćemo se suočiti. Ljudi treba da znaju da ćemo štiti naš narod. Ja moram da odgovorim politikom i idejama - izjavio je predsednik.

Foto: Printskrin TV Happy

- Ja da vučem za nos SAD i Evropu? Pa vi potcenjujete te ljude. Vi mislite da je to moguće 12 godina? Svaki dan mi govore da sam nešto predao, a mi osnažili poziciju Srba i vratili dijalog. Što čekate da zabijete nož u leđa svom narodu? Mi ih puštamo da zauzimaju Gazelu, a u Holandiji odmah hapse - kaže Vučić.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

Na početku gostovanja predsednik je govorio o odluci Aljbina Kurtija o ukidanju dinara na KiM, ali i rekaciji stranih predstavnika.

- Tačno je da neko temeljno radi na tome da svakoga dana vrši pritisak na srpski narod i vrši akcije. Ključno pitanje je šta mi možemo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Kako zaštiti naš narod? Dinar je jedina validna valuta. Njih je to baš briga - rekao je predsednik i dodao da ne postoji nijedan papir koji drugačije svedoči.

- Ono što svi primete je da se ja ne pravim naivan. Čujemo mi kad pričaju o odlaganju. Stranci kažu: Kosovo je nezavisna država. Onda ja pitam zašto postoji dijalog. Došao sam u posed dokumenta ministarstava da je Srbija problem što ne priznaje Kosovo, što je tolerantna za Dodika i što ruski mediji mogu da se obrate kod nas - izjavio je predsednik.

Foto: TV Happy

Predsednik kaže da je sve usmereno ka rušenju pozicije Srba na KiM, ali dodaje da Zapad i SAD ne žele nestabilnost, dok se Kurtiju žuri.

- On ima savetnika iz Velike Britanije, Nemca poreklom, o kome će tek biti reči narednih dana, a koji ga vodi ka tim rešenjima. Amerikanci su bili nešto više fer od Evropljana, ali videćemo da li će tako i biti - kaže Vučić.

