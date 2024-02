KOALICIJA SA SNS NA LOKALU NE ZNAČI DA ĆEMO U VLADU: Intervju - Milica Đurđević, predsednica Srpske stranke Zavetnici

DOGOVORA o ulasku u Vladu Srbije nije bilo. Postoje razmene mišljenja i analize koje, za sada, nemaju konačan ishod. Bili u vladi i skupštini ili ne, naša posvećenost i odanost Srbiji neće se menjati.

Ovako u razgovoru za "Novosti", na spekulacije koje su poslednjih dana dospele u javnost, da joj je ponuđeno ministarsko mesto u novom kabinetu u Nemanjinoj 11, odgovara predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski. Na pitanje da li je učešće u lokalnoj vlasti bilo uvertira za ulazak u izvršnu vlast na republičkom nivou, kaže:

- Saradnje na lokalnim nivoima su izraz iskrene namere da radimo u interesu naroda. Veoma uvažavamo potrebe i političke posebnosti lokalne svakodnevice, tako da to ne služi kao uvertira za saradnju na republičkom nivou. Da li to može biti deo istog, šireg procesa političkih promena u Srbiji, to ne isključujemo. Svesni smo, naravno, da takav stav ima cenu, u smislu napada na nas od dela opozicione javnosti, ali nama je mnogo važnije ono što možemo da ostvarimo za državu i narod.

o Kako je zapravo došlo do postizbornog aranžmana Zavetnika sa SNS u Vlasotincu, Kuršumliji...?

- Pre svega, kao proces političkog sazrevanja i konsolidacije nacionalne i domaćinske politike na lokalnom nivou. U skladu sa evropskom praksom, podstičemo autonomnost delovanja lokalnih odbora. Saradnja sa SNS na lokalu predstavljaće spoj do sada urađenog sa onim što je potrebno da se uradi.

o Šta je spona?

- Zavetnici imaju solidan opozicioni kapital, kritički su sagledavali rad vlasti u ranijem periodu, znaju šta je potrebno promeniti, a verujem da ćemo u saradnji sa vladajućim strankama naći načine i kako da se reforme sprovedu. Postavili smo interes građana iznad uobičajenih opozicionih fraza. Lakše je iz beogradske udobnosti držati lekcije i moralisati o politici ostatku Srbije, nego zasukati rukave i tražiti zajednički jezik sa političkim neistomišljenicima.

o Pohvale koje je predsednik Vučić uputio na vaš račun u javnosti su tumačene kao signali za vaše moguće priklanjanje SNS. Kako to komentarišete?

- Pohvale predsednika države ocenila sam i doživela kao priznanje i šansu za našu politiku i zahvalila na komplimentu za politički potencijal. Ne sumnjam da je deo javnosti priželjkivao da to zloupotrebim i da mu štogod odbrusim, pa da time kupim status zvezde u nekim medijima. Ali, to niti je moj manir, niti je moja politika. Ista ta javnost i neke stranke su me napale zbog činjenice da sam to nazvala "ljubaznom korespondencijom". E, pa meni nije normalno da se neguje ljubazna, da ne kažem snishodljiva komunikacija sa raznim ambasadama, stranim atašeima, a da se ni najmanje ne komunicira sa najvišim političkim autoritetom u državi. Vučić je za posao koji obavlja dobio gotovo pa dvotrećinsku podršku naroda. Ako se odlučujemo za prijateljski odnos prema nosiocu najviših funkcija u stranim državama, a negujemo mržnju prema onima u našoj zemlji, onda je to pitanje i odnosa prema državi, demokratiji i srpstvu uopšte.

o Nije bilo ni međusobnih teških reči u kampanji?

- Istina je da predsednik države i ja nismo razmenjivali teške reči, pa je i to kumovalo lakšoj komunikaciji sada, ali mislim da je to dobra paradigma za političke odnose u zemlji. Posebno sada kada se suočavamo sa velikim izazovima, problemima, a naši protivnici traže i najmanju pukotinu na srpskoj političkoj sceni ne bi li oslabili položaj naše države.

Partijske razlike po strani o Šta očekujete od narednog saziva skupštine, ovoga puta bez Zavetnika? - Mislim da tu mora da se napravi, ako ništa drugo, veći stepen političke kulture. Mora da se malo drugačije ustroji parlament i da on zaista bude predstavničko telo građana, koje će ipak, bar na momente, partijske razlike ostaviti po strani.