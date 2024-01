BRNABIĆEVA RASKRINKALA ĐILASA I ŠOLAKA: Forsiraju četiri od 705 poslanika Evropskog parlamenta, jer nikada nisu bili naklonjeni Srbiji

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je jutros da se na medijima u vlasništvu Dragana Šolaka uvek pojavljuje istih četvoro evroparlamentaraca, zato što oni nikada nisu bili naklonjeni Srbiji, a da ih u Evropskom parlamentu ukupno ima 705.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Ona je, gostujući u jutarnjem porogramu televizije Hepi, upitala da li se naša opozicija bori i za rezolucije Evropskog parlamenta po kojima Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, s obzirom na to da su mnoge rezolucije u ovom sazivu EP sadržavale takve formulacije.

- Evropski parlament ima ukupno 705 članova – evroparlamentaraca. Mi na Šolakovim medijima od, dakle, više od sedam stotina evroparlamentaraca, uvek vidimo troje do četvoro istih i stiče se utisak da su oni na neki način predstavnici Evropskog parlamenta, ali nisu, oni su troje do četvoro od 705! Ta grupa evroparlamentaraca koju forisiraju Đilas i Šolak nije naročito naklonjena Srbiji i to ima jedino veze sa tim što Srbija vođena predsednikom Aleksandrom Vučićem ne želi i nikad neće priznati nezavisnost tzv. republike Kosovo. Kada pogledate većinu u trenutnom sazivu Evropskog parlamenta, ove godine su izbori za Evropski parlament pa se možda i to promeni, oni koji uglavnom guraju rezolucije protiv Srbije, ti ljudi Kosovo i Metohiju nazivaju Republikom Kosovo, i referišu našu autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju kao međunarodno priznatu državu. To je za mene neka linija koja deli njihov odnos prema različitim političkim akterima u Srbiji. Oni vole i podržavaju one koji su spremni da priznaju i prihvate jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Republike Kosovo, a mi ostali koji smo u timu predsednika Vučića i rekli smo da je za nas to crvena linija i mi to nećemo uraditi. To je ta njihova razdelnica koja to definiše. To je cela istina - rekla je Brnabićeva.

- Grošelj, Picula, Viola fon Kramon, Josip Juratović... uvek isti od njih 705. I oni govore samo i isključivo u svoje ime, ali svakako imaju većinu u Evropskom parlamentu, da usvajaju rezolucije koje sam juče navela. Recimo, oni su u toj rezoluciji EP od 19. 10. prošle godine pozvali Srbiju da se uzdrži od bilo kakvih akcija koje mogu da ugroze ustavni poredak Republike Kosovo. To vam je Rezolucija Evropskog parlamenta. Za tu rezoluciju su glasali recimo i neki evroparlamentarci iz zemalja koje ne priznaju tzv. Kosovo, iz pet država članica koje ne priznaju tzv. Kosovo, kao što je Rumunija ili Slovačka ili Grčka, Španija ili Kipar, zato što oni pripadaju političkim strankama koje bi sutra da su na vlasti, priznale Kosovo, na svu sreću, to sasvim očigledno nije realno. Ne pričaju oni u ime svoje zemlje ni u ime čitavog EP, već samo i isključivo u sopstveno ime i ime samo svoje političke grupacije koja može da ima potpuno suprotno mišljenje od zvanične državne politike zemlje iz koje dolaze - objasnila je premijerka.

Brnabićeva je podvukla da građani koji gledaju samo medije koji forsiraju ove evroparlamentarce, mogu da pomisle da su oni njihovi zvanični predstavnici i da saopštavaju zvanični stav EU.

- Ljudi koji gledaju samo Šolakove medije, mislili bi da je Josip Juratović predsednik EP, a ne Mecola. Rekla bih da je tu velika prevara u vezi sa tim, koliko je na kraju krajeva važno i koliko težinu to ima. Kada pogledate, EP je u različitim rezolucijama nekoliko puta pozivao i insistirao da pet država članica koje nisu priznale tzv. Kosovo, da priznaju. Da li su priznale - nisu priznale. Onda bi rekli oni su se oglušili o rezoluciju EP, da jesu, zato što ona za njih nije obavezujuća.

Povodom stranih posmatrača koje je država pozvala da prati regularnost izbora u Srbiji, a oko kojih se oglasila i predsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, premijerka je istakla da ne može da veruje da je ona ozbiljna kada takve stvari priča, i tužno je ako jeste.

- Jeste, mi smo ih zvali, i to zato što smo bili uvereni da su ovo fer i transparentni izbori u jednoj u potpunosti demokratskoj državi i da nema šta da se krije. Zvali smo ih i postoje dve činjenice koje oni nikako ne mogu da prihvate jer im ne idu u prilog. Prva, da je bio rekordan broj posmatrača na ovim izborima, što stranih, što domaćih, bilo je oko 5.700 posmatrača, od čega 475 međunarodnih iz, ja mislim, 25 različitih organizacija. Druga činjenica je da oni zaista nisu imali nijednu jedinu primedbu. Mi smo u skladu sa preporukama ODIHR uveli zapisnike za posmatrače. Ukoliko su videli neke nepravilnosti, mogli su da napišu to, a nisu, svi su samo precrtali to polje i potpisali. Dakle, niko od njih nije zabeležio zvanično neke nepravilnosti sa biračkog mesta na kom je posmatrao izbore. E onda imate te evroparlamentarce sa kojima se Đilas i ekipa videla 10-12 dana pre izbora, koji su onda. iako su potpisali da nisu videli nikakve nepravilnoisti, onda kažu da su čuli da su bile neke nepravilnosti i neregularnosti, ali da nisu videli. Mislim da je to baš rekao Defo, čovek iz Saveta Evrope koji je bio posmatrač, i reagovala sam na to tako što sam uporedila da sam i ja čula da postoji jeti, ali ga nisam videla, i to ne mora znači da on postoji - rekla je predsednica Vlade.

Premijerka se dotakla i najavljivane rezolucije Evropskog parlamenta, te istakla da one nikada nisu bile povoljne po Srbiju.

- Rezoluciju EP oni zaista sad čekaju kao ozebo sunce, jer ta rezolucija EP, po svemu što smo videli o Srbiji do sada u ovom sazivu EP, ne može biti baš naročito dobra po našu zemlju, ali ne može reći ni ništa naročito lošije od onoga što već nisu rekli za našu zemlju. Rekli su da je naša zemlja genocidna, i to mislim Evropski parlament u ovom sazivu, ima naravno mnogo evroparlamentarica koji se protiv toga bore, koji su jasni i glasni oko toga i koji su protiv ovakvih stavova... Dakle, rekli su da Srbija ne može dalje da napreduje u EU integracijama dok ne uvede sankcije Ruskoj Federaciji, e pa videli smo da to i nije baš tako i da se pitaju neke druge evropske institucije, pa su nam rekli da moramo da sve kineske investitore izbacimo iz zemlje, pa onda dođete do toga ako “izbacimo” samo dva investitora HBIS i Zijin (Ziđin) - imate više od 10.000 direktno ljudi koji izgube svoja radna mesta. Znači, po njima treba sve da ih izbacimo od Zijina do kineskog restorana, ako je verovati ovim evroparlamentarcima koji već danima špartaju po Šolakovim medijima - rekla je Brnabićeva.

Ona je rekla da se u rezolucijama EP navodi da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, pa se pita da li se naša opozicija bori i za to.

- Pa onda da mi moramo da priznamo tzv. Kosovo, da ne smemo da omalovažavamo i ugrožavamo ustavni poredak tzv. Kosova, da moramo da prihvatimo rezultate izbora na Severu KiM, na kojima je učestvovalo jedva 3% stanovništva, od čega 0,7% Srba, sa dva čuvara sa puškama koji nadgledaju i to su fer i slobodni izbori. Za to imate rezoluciju koja kaže bravo, mnogo lepo, demokratija i vladavina prava kakva nije viđena. Tako da u toj rezoluciji nećemo pročitati ništa novo, posebno što će oni tu rezoluciju izglasavati pre izveštaja ODIHR. Pritom, niko nije tražio međunarodnu istragu, možda je bilo jedno ili dvoje, ali nije to bio preovlađujuću stav. Onda imate Mariniku i Đilasa koji kažu da će nakon te rezolucije morati sve da se promeni, moje pitanje za njih je - a šta će morati da se promeni? Jer oni da dođu na vlast nekim slučajem, to znači da ćete sve morati da menjate po rezolucijama EP i to znači da bi oni odmah priznali tzv. Kosovo - upitala je premijerka.