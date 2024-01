ŠEŠELJ POTPISAO, PA SE POKAJAO: To je moja jedina kompromitacija u životu (VIDEO)

U CELOM svom životu ja imam samo jednu kompromitantnu stvar, počeo je svoju priču na Tanjug TV predsednik SRS Vojislav Šešelj.

Šešelj je podsetio da je kao brucoš bio predsednik Fakultetskog odbora Saveza studenata. Prethodne godine u studentskom domu je bio koncert studentskih orkestara i učestvovali su i studenti rimokatoličnog semeništa i pobedili.

- Imali su brzo izvođenje svoje pesme, koju niko nije razumeo, ali se to svidelo publici i oni su pobedili. Kad su to posle intonirali usporeno, onda se čuo ceo tekst:,,Gde god pođeš nisi sam, uz tebe su krst i plam..." Ostalo mi je i to u sećanju. Sledeće godine njima je partija zabranila učešće. Neka Ana Lovrinović, na taj dan kad se održavao koncert, primila je te rimokatoličke muzikante u svoju studentsku sobu u domu - priča lider radikala.

Vojislav Šešelj kaže da su ga pozvali u Predsedništvo gradske konferncije Saveza studenata Sarajeva i tamo je već donesena odluka da se ona zbog toga izbaci iz doma.

- Poptisao je sekretar GO Saveza studenata i od mene su tražili da potpišem. Ja sam se nekoliko minuta kolebao i onda potpisao. Odmah sam se pokajao i žao mi je bilo zbog toga. To me je godinama opterećivalo. Nisam ja njoj mnogo naškodio. Bila bi izbačena iz doma i da ja nisam potpisao, ali što sam ja u tome učestvovao? To je jedina moja kompromitacija u životu zbog koje sam se pokajao - priznao je predsednik SRS.