NEMA GRANICA ZA RADNIKE: U Skoplju dogovoreno da slobodno tržište rada između Srbije, Severne Makedonije i Albanije zaživi od 1. marta

SLOBODNO tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana - Srbijom, Severnom Makedonijom i Albanijom trebalo bi da zaživi 1. marta. Naša država bi već od maja ili juna mogla da dobije prvi novac iz Plana za rast Zapadnog Balkana koji je sačinio Brisel.

Foto: D. Pozderović

Ove vesti, juče je, sa skupa "Zapadni Balkan i EU" u Skoplju, obelodanio srpski predsednik Aleksandar Vučić i dodao da moramo da usvojimo zakone do aprila, kako bi prvo raspoređivanje sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan moglo da se sprovede pre izbora u EU koji su zakazani za 9. jun.

- Slobodno tržište rada u Otvorenom Balkanu umnogome će da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i za domaće i za strane kompanije, prevazilaženju problema sa nedostajućom radnom snagom i stvaranju tržišta radne snage koje više nije od šest ili sedam miliona stanovnika, već ako dodate i Albaniju i Severnu Makedoniju, približavamo se 11 miliona. Uz to će ići i protokol o identifikacionim brojevima i verujem da time ulazimo u novu fazu razgovora kako da olakšamo komunikaciju i između građana, ali i poslovnih ljudi i kompanija u privatnom sektoru i javnom sektoru.

Vučić je na panelu skupa "Zapadni Balkan i EU", rekao da je veoma važno da budemo povezani, a da funkcionisanje tzv. zelenih traka na prelazima (brži prolaz kamiona sa robom) ima najveći značaj za ZB.

- Za nas su važnije zelene trake od jedinstvene evropske platne zone. Tako bismo strahovito smanjili operativne troškove, ukoliko bismo ih imali sa EU. I na tome ćemo da radimo sa Hrvatskom i Mađarskom. Da li ćemo moći da dobijemo 50 miliona, 100 miliona, to nije novac za potcenjivanje, ali za nas su mnogo značajnije ove strukturalne stvari. Imam veliku molbu za sve vas iz regionalnih organizacija i iz EU da nam pomognete, jer ćemo morati da rešimo neke teške probleme. Moramo da se uskladimo kada je reč o ekonomskim merama, politici subvencija, pre nego što uđemo u EU. Ako postoje neke mere koje su države ili entiteti već preduzeli, recimo, ako želimo da podstaknemo kompanije koje ulažu u Srbiju, ne možemo se obavezati da će podrška naše države tim preduzećima stati pre 2025. ili 2026. jer, ne znamo da li ćemo biti deo EU ili već znamo da nećemo biti njen deo. Ne možemo sebi da pucamo u nogu.

Foto: Novosti

Vučić je naveo da Srbija u ovom trenutku ima gotovo 4,5 milijardi evra na računu, da je likvidna i nema potrebe za novim zaduživanjem.

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski istakao je da Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja moćni simbol posvećenosti EU reformama:

- Ova posvećenost nije samo deklarativna, već se ogleda kroz grantove i povoljne kredite. U ovom procesu pristup finansijskoj pomoći je ključni element.

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da Zapadni Balkan ne treba da čeka da uđe u EU, već da bi trebalo pre toga svi u regionu da se međusobno povežu:

- Proces integracija je veoma dugačak i veliki je jaz između onoga što dobijaju zemlje članice EU i države regiona u procesu evrointegracija. Jedna od naših susednih zemalja, koja je deo EU, dobije svake godine 4.000 evra po stanovniku, a mi ovde dobijamo 123 evra po osobi.

Premijer lažne države Aljbin Kurti promašio je temu, pa je govorio o "međusobnom priznavanju, bezbednosnim pretnjama, terorističkim napadima".

Pomoćnik državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Džejms O'Brajen izjavio je da će se dok zemlje sprovode reforme, odlučivati o konkretnim inicijativama od kojih bi korist imali građani regiona i preduzetnici.

- Kao prvo, reč je o jedinstvenoj evropskoj platnoj zoni. Konkretno, to svakom pojedincu donosi uštedu od oko pet odsto. Druga stvar su "zeleni koridori", što je termin koji se odnosi na prioritetne puteve za prevoz važnih roba. Nedavna istraživanja pokazala su da kamioni provode više od 80 odsto svog vremena čekajući na graničnim prelazima širom Zapadnog Balkana. Tokom ovog procesa, nijedna zemlja neće moći da blokira neku drugu tj. da uloži veto.

O sudbini dinara na KiM

PREDSEDNIK Vučić je istakao da je zabrana prodaje srpske robe na Kosovu i Metohiji, kao i najava ukidanja platnog prometa Prištine sa Srbijom, histerični napad na srpski narod na KiM. O tome je razgovarao i sa O'Brajanom.

- Nastavićemo konsultacije o tome. Uvek ćemo biti uz svoj narod, trudićemo se, tražićemo i nalazićemo odgovore. Od 2021. godine 10 važnih dogovora i inicijativa nije moglo da bude usvojeno u CEFTA, zahvaljujući tome što jedna članica to blokira. Ajde pogodite ko je to? Svi drugi saglasni, svi hoće, ali ono što je važno što je rekao O'Brajan, a to je onaj ko zaustavlja druge, u narednom periodu, uz vrlo striktan i strog pristup, zaustavljaće u stvari sebe.

O Brajan je istakao da SAD podržavaju mapu puta iz Ohridskog sporazuma.

Drugi hteli volan

VUČIĆ je naveo da je Otvoreni Balkan inicijativa ljudi sa ovog podneblja koji su sami seli za sto i dogovorili se, a da je ona nekima smetala, jer nisu mogli njom da upravljaju.

- Nije im smetao Otvoreni Balkan jer nije u formatu 5 plus 1 - pet zemalja i jedan entitet, već što oni nisu upravljali volanom. Nije nas neko postavio na sto i naredio nam kako to treba da izgleda. Zato mi tu inicijativu volimo. Berlinski proces je doprineo određenim stvarima. Nemamo ništa protiv. Otvoreni Balkan rešava veoma važna pitanja poput tržišta radne snage koje će sada biti regulisano sa Albanijom i Severnom Makedonijom, ali je pitanje koliko će vremena biti potrebno kako bi bilo regulisano i sa drugim zemljama regiona. To smo mogli samo kroz Otvoreni Balkan i srećan sam što smo to uradili.

Nisam babica gubitnicima

PREDSEDNIK je ocenio da su izbori održani 17. decembra bili najčistiji i najpošteniji sa najmanje prigovora i žalbi od kad postoji višestranačje u Srbiji.

- Videli smo izveštaj Saveta Evrope, mnoge stvari, koje su govorili i hvalili sistematski pristup i ponašanje države tokom izbora i na izborni dan. Nisam zainteresovan da budem bebisiterka i babica za političare koji gube izbore po deseti ili petnaesti put, pa im je potrebno da se opravdaju pred svojim biračima - rekao je predsednik odgovarajući na pitanje da li je spreman da prihvati međunarodnu istragu o glasanju. - Spreman sam da razgovaram o unapređenja samog izbornog procesa i svega drugog. Ali, nemojte da unižavate svoju zemlju. Srbija je nezavisna i suverena zemlja.

Vlada do 15. marta

VUČIĆ je istakao da se nada da će nova vlada biti formirana do 15. marta, a da se konstitutivna sednica Skupštine može očekivati od 1. februara:

- To je važno, jer Srbija mora brzo da reaguje i da donese brojne zakonske odluke, norme vezane za "Ekspo", kao i za plan rasta. To je za nas od presudnog značaja. Sad je ta trka između onoga što moramo da uradimo da bismo dostigli rast, da bismo mogli da ostvarimo ono o čemu smo pričali. Zato nam se žuri. Već za koji dan postavljamo šipove za "Ekspo". Pripremni radovi su urađeni, to se radi nekih sedam, osam meseci. Idemo za sedam, osam dana kada to bude spremno na postavljanje prvih šipova i tu počinje da niče "Ekspo".