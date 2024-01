VUČIĆ: Prva sredstva iz Plana za rast Zapadnog Balkana mogli bismo da dobijemo u maju ili junu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Skoplju, gde učestvuje na skupu "Zapadni Balkan i EU", da bi Srbija prva sredstva iz evropskog Plana za rast Zapadnog Balkana mogla da dobije već u maju ili početkom juna.

Foto: Printscreen

- Ukoliko mi budemo uspeli da do aprila usvojimo i registrativu, što znači da bi bilo važno da parlament izabere vladu što se nas tiče najkasnije, iako to nije ustavni okvir, do 15. marta i da probamo do kraja marta da izglasamo važne zakone, da bi u aprilu mogli oni da donesu u Evropi određene odluke, tako da bi to prvo raspoređivanje tog novca moglo da bude već u maju ili početkom juna - rekao je Vučić u izjavi za medije.

Dodao je da bismo tako dobili novac pre izbora u EU koji su 9. juna.

Foto: Novosti