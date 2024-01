PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju.

Kurti o "međusobnom priznanju" i "terorističkim napadima" na panelu

Lažni premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti provocirao je tokom svog govora na panelu rekavši da u cilju ekonomske integracije regiona i zbližavanja građana moraju zaustaviti bezbednosne pretnje.

- Dublja integracija i povećan promet robe i ljudi zahtevaju međusobno poverenje i normalne odnose naših zemalja, institucija i ljudi. To se ne može desiti ako se slobode prometa robe koriste za kretanje oružja i municije ili za sponzorisanje terorističkih napada - rekao je Kurti rekavši da je normalizacija odnosa na osnovu međusobnog priznavanja ključna.

Rama na panelu

- Imali smo večeru gde smo shvatili da mi možemo imati civilizovan razgovor i možemo pričati o ekonomiji i ljudima, a ne uplitati u to ratove.

- Morate zamisliti gde bismo bili da je EU ozbiljnija po pitanju regionalnih integracija - rekao je Rama

On je naglasio da je „važno shvatiti da je integracija veliki izazov i velika dobit ako to zaista želimo, pa žrtvujete i gubite sve”.

Šef albanske vlade je rekao da „moramo zaboraviti boju zastava sukoba. Naša zastava treba da bude zastava EU“.

- Dok nas EU ne učini svojim delom, hajde da napravimo zajedničko tržište na Balkanu - rekao je Rama.

Rama je naglasio da "Albanija nije toliko patriotska".

- Spremni smo da radimo sa svima, da vam svima pomognemo.

Vučić na panelu

- Hvala na gostoprimstvu Dmitre, hvala i ostalima. Čuli smo od Kopmana i O Brajana sve što smo hteli da znamo. Ne vidim realni poltiički rizik ni za jednog od učesnika ovde, osim za nas - rekao je Vučić.

On je izjavio da je jako važno da region bude povezan, da funkcionisanje tzv. zelenih traka na prelazima ima najveći značaj za ZB, i poručio da će kada je reč o zajedničkom regionalnom Srbija će biti otvorena za sve ideje i spremna da ih realizuje.

- Za nas su važnije zelene trake od jedinstvene evropske platne zone (Single European Payment Area), što je takođe važno. Ne zanemarujem niti potcenjujem značaj SEPA, ali su za nas zelene trake od najveće važnosti. To će biti od velike koristi u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve nas, za naše ljude ali i za sve ostale koji bi želeli da ulažu u ovaj region - rekao je Vučić na sastanku o evrposkom Planu rasta za ZB.

Kada je reč o zajedničkom regionalnom tržištu, Vučić je istakao da će Srbija biti potpuno otvorena za sve ideje i spremna da ih realizuje.

- Imam veliku molbu za sve vas iz regionalnih organizacija i iz Evropske unije da nam pomognete u nekim pitanjima, jer ćemo morati da rešimo neke teške probleme sa kojima ćemo se suočiti. Moramo da se uskladimo kada je reč o ekonomskim merama, politici subvencija i svemu ostalom, pre nego što uđemo u EU - rekao je predsednik Srbije.

Što znači, kako je dodao, da "ako postoje neke mere koje su države ili entiteti već preduzeli, recimo, ako želimo da podstaknemo kompanije koje ulažu u Srbiju, ne možemo se obavezati da će ta podrška stati pre 2025. ili 2026. jer ne znamo da li ćemo biti deo Evropske unije ili već znamo da nećemo biti deo EU", rekao je Vučić.

Naglasio je da u godinama ne možemo sebi da pucamo u nogu kada je o tome reč i da su to pitanja koja ćemo morati da rešimo.

Vučić je pomenuo i odlične uspehe koje je doneo "Otvoreni Balkan".

O Brajan na panelu

Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Džejms O'Brajen izjavio je da zemlje Zapadnog Balkana neće moći da blokiraju svoje susede u inicijativi za ekonomski razvoj, a prema njegovim rečima, svako ko pokuša da pa će se suočiti sa posledicama.

On je naveo da ako lideri ne žele da napreduju u ovom pravcu, "onda će građani te zemlje odlučiti da li su ti lideri pravi".

Rekao da zemlje treba da rade i sarađuju na stvaranju boljih mogućnosti za građane.

- Možemo da uradimo stvari na bolje. Podržavamo aspiracije i o tome smo razgovarali. Nikada nisi bio bliži. Ovo je stvar nade jer se razlikuje od drugih ponuda. Svaka država mora da radi praktičan posao, a građani moraju da osete korist. Ovde govorimo o slobodama da se ljudima i robi omogući slobodno kretanje i to se dešava. SAD podržavaju tu ideju“.

On je dodao da smo „pomogli ovom regionu i ostaćemo posvećeni, ali smo fokusirani na uključivanje zemlje u tržište kroz preciziranje inicijativa koje su važne za poslovanje građana u regionu”.

- Dakle, svaki pojedinac uštedi oko 5% svaki put kada prebaci novac u i van regiona, i ljudi će to osetiti. Moramo razviti i mehanizme za implementaciju, jer mnogi od ovih procesa ili ovakvih sastanaka ljudima zvuče apstraktno”.

Vučić se oglasio na Instagramu

Predsednik Vučić oglasio se iz Skoplja na svom zvaničnom Instagram profilu.

"Današnji sastanak je važan za napredak celog regiona. Razgovarali smo sa američkim i evropskim predstavnicima o Planu rasta i o zajedničkom evropskom tržištu", napisao je predsednik Srbije na svom zvaničnom Instaram profilu.

Počela panel diskusija

Panel diskusija lidera počela je nakon obraćanja lidera i otvaranja susreta.

- Za nas su važne zelene linije i zajednično evropsko tržište. Zelene linije su ako ne i najvažnije i veoma su važne za stvaranje boljeg poslovnog okruženja za naše ljude, ali i za sve one koji žele da investiraju u ovaj region - rekao je Vučić na panel diskusiji.

O Brajan pozdravio otvaranje skupa

Glavni izaslanik SAD za Evropu i Evroaziju Džejms O Brajan stigao je na skup i pozdravio otvaranje skupa.

- Veoma sam zadovoljan što sam ovde. Mi smo uvek stajali uz Severnu Makedoniju, ponosni smo što radimo sa ovom vladom - rekao je on.

Gert Jan Kopman iz EK na skupu

Gert Jan Kopman, generalni direktor Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju obratio se novinarima. Spajić na susretu

Spajić stigao na skup

Premijer Crne Gore Milojko Spajić takođe je stigao na skup i kratko se obratio.

Obratio se Rama

Albanski premijer Edi Rama takođe se kratko obratio nakon stizanja na skup. Istakao je koliko je važna međusobna saradnja zemalja Zapadnog Balkana.

Obratio se Vučić

- Pre svega da pozdravim braću Makedonce, u našoj prijateljskoj Severnoj Makedoniji, da se zahvalim na gostoprimstvu. Verujem da su sastanci koje smo imali sinoć i danas važni za napredak i razvoj celog regiona. Razgovarali samo sa evropskim i američkim predstavnicima oko plana rasta. Nastavićemo danas da razgovaramo. Razgovarali smo o dve važne stvaru - jedna je zajednično evropsko tržište i učešće u zajedničnom evropskom tržištu.

- Ono što je za nas najvažnije to su one zelene linije, pre svega za naše kamione, da mogu da prolaze slobodno preko granice zemalja EU, da dalje snižavamo njihove operativne troškove, da snažimo našu trgovinu, našu industriju.

- Za to je neophodno da uradimo i mi sami u celom regionu, bez obzira na sve prepreke koje smo i sami podizali, iz zemalja Otvorenog Balkana, mi smo dobar deo toga postigli verujem.

- Ono što je važna vest da ćemo u narednim danima potpisati dva protokola koja su važna za otpočinjanje, mi se nadamo od prvog marta funkcionisanje sporazuma o slobodnom tržištu radne snage u Tiranu, Skoplju i Beogradu - rekao je Vučić.

- Drugi deo se tiče plana rasta Evropske unije, i sa gospodinom Kopmanom smo sinoć dugo o tome razgovarali. Šta su uslovi, šta je to i koje su to reforme koje mi moramo da preuzmemo da bismo dobili taj novac i da bismo ga na najbolji način iskoristili. Što se Srbije tiče, mi smo svoj plan rasta predstavili u Beogradu za naredne tri godine i on se u potpuno uklapa u sve ono što radimo sa EU. Mi ćemo dati sve od sebe da te reforme učinimo i da dobijemo pristup tim finansijskim sredstvima što je moguće ranije, zajedno sa svim ostalima, i verujem da svi zajedno samo možemo radići na tom planu i po tom pitanju da napravimo veliki napredak - rekao je Vučić.

Prvi put da se sastanemo, a da se govori gotovo isključivo o ekonomiji, a ne o velikim političkim pitanjima u kojima postoje značajne razlike između nas, rekao je srpski predsednik.

- Mislim da je to dobar preduslov za napredak čitavog regiona, odnosno da ljudi osete blagodeti onoga što radimo - zaključio je on.

Kovačevski otvorio skup

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski otvorio je kratkim obraćanjem skup.

Stigao Rama

Albanski premijer Edi Rama stigao je na Samit.

Planirane aktivnosti

Panel diskusija lidera planiran je za 9.40, a Plenarni sastanak lidera sa predstavnicima Međunarodnih organizacija za 11 sati. Pres konferencija lidera Zapadnog Balkana zakazana je za 12 i 15.

Vučić prisustvovao večeri sa liderima regiona uoči današnjeg sastanka u Skoplju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri koju je priredio premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, uoči današnjeg sastanka lidera Zapadnog Balkana i EU u Skoplju.

"Pred sutrašnji sastanak lidera Zapadnog Balkana i EU na večeri u vinariji Kamnik. Hvala našem domaćinu Dimitaru Kovačevskom na gostoprimstvu!", napisao je Vučić u nedelju veče na instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Kovačevski je poželeo dobrodošlicu predsedniku Srbije i liderima regiona koji će danas učestvovati na sastanku posvećenom Planu rasta regiona, koji je usvojila Evropska komisija.

„Večeras smo u prijateljskoj atmosferi sa liderima Zapadnog Balkana potvrdili naše stavove o integraciji regiona u EU“, napisao je Kovačevski na Fejsbuku.

On je naveo da je svima, i na Zapadnom Balkanu i u Evropi, potrebno jedinstvo i stabilnost. "Mesto svih država regiona je u EU i mi imamo neophodan liderski potencijal da donosimo smele odluke za bolju budućnost", naveo je Kovačevski.