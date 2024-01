DA SAMI ČUVAMO SVOJU ZEMLJU I NEBO: Vučić jasan - "Ja ću uvek biti za vojnu neutralnost"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija mora da razvija vojsku kako bi sačuvala suverenost i vojnu neutralnost i da će zemlja nastaviti da ulaže u jačanje svojih vojnih kapaciteta.

Foto: Novosti

Vučić je za TV Pink istakao i da država mora da razvija vojsku, a da, iako je danas veoma teško takmičiti se kada je vojska u pitanju, Srbija po ulaganju ne zaostaje za regionom te da je svakako posle Rumunije, Mađarske i Grčke najznačajnija vojna sila.

- Imamo pancire, FK3 (kineski protiv-vazdušni sistem), uzimamo i neke nove sisteme za protivvazduhoplovnu odbranu. Izgradićemo sopstvenu proizvodnju „komarca“. To je naš važan vojni dron-kamikaza - naglasio je Vučić.

Predsednik je dodao da je važno imati jaku armiju ukoliko želite suverenost i vojnu neutralnost.

- Ako hoćete u NATO, onda nema potrebe za tim. Ali ja ću biti uvek za vojnu neutralnost i da sami čuvamo svoju zemlju i nebo - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen/Pink

Predsednik je ocenio da danas ceo svet ulaže u naoružanje i razvijanje vojske , kao što su i Rumunija, Mađarska... i da se na osnovu toga može videti koliko se sve promenilo u svetu.

Vučić je dodao da je Srbiji potrebna i mnogo snažnija vojska.

- Znate li zašto su oni dizali dreku oko prisustva naše vojske blizu administrativne linije? Ne toliko zbog broja. Mi smo u decembru, januaru prošle godine imali tamo 14.000 vojnika, a sada smo imali svega 8.000 vojnika i oni su potpuno poludeli - ceo svet. Zato što smo prvi put pustili složene borbene sisteme. I zato što smo znali da su naoružani 'bajraktarima' i zato što smo poslali i mašine kojima ćemo čim ga podignu u vazduh da ga srušimo - rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija danas tenkovska velesila, da ima ogroman broj tenkova, ali da postoji problem u nedostatku ljudstva.

- Ne može celu zemlju da nam brani jug Srbije. Vojvodina i Beograd, imamo katastrofalan problem tu - ocenio je Vučić i dodao da problem nije u platama, jer su mnogi u vojsci zadovoljni visinom primanja.

- Kada imaju dežurstva, noćni rad,oni zarade do 3000 evra. Ali prosto neće ljudi više da rade rizične poslove, svuda u Evropi i svetu. I mi moramo to ljudima da kažemo, da stvari tako stoje. Hoćete li da imamo vojsku ili nećete? - upitao je Vučić.

Kada je u pitanju inicijativa uvođenja obaveznog vojnog roka predsednik je rekao da je za to potrebno da prvo čuje mišljenje njegovog vojnog kabineta.

- To nije proces koji se završava za mesec ili dva ili tri. Moramo da pripremimo kasarne, da vidimo da li će to da traje 100 dana ili 120, da vidimo kako da to napravimo, da osavremenimo - rekao je Vučić.

