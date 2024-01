MIĆIN REAGOVAO NA IZJAVE PONOŠA: Vrhunac bezobrazluka i beščašća

ŠEF kabineta potpredsednika Vlade i ministra odbrane Žarko Mićin reagovao je na izjave Zdravka Ponoša koji je rekao da "nakon 11 godina njihove vladavine, Vojska nije ono što bi trebalo da bude"

U svojoj objavi na društvenoj mreži Iks on je naveo da kada ovako nešto kaže grobar i uništitelj srpske vojske, to je vrhunac bezobrazluka i beščašća.

Pazite, ovo izjavljuje bivši načelnik generalštaba za koga:

1) njegov bivši kolega Šutanovac kaže da je hteo da instalira uređaj za tajno praćenje u GŠ da bi špijunirao vojni vrh

2) koji je doneo odluku o rasformiranju naših herojskih 63. padobranske brigade i 72. brigade, koje je sveo na nivoe bataljona

3) koji je tenkovske bataljone, artiljerijske jedinice svodio na niže nivoe i tako stvorio lažni višak naoružanja, a to naoružanje je zatim, uključujući i tenkove T-72, artiljeriju i drugo oružje uništavano, sečeno i topljeno

4) u čije vreme se dešavao najmasovniji odliv kadra iz vojske u istoriji kada je otišlo preko 30.000 vojnika, oficira i podoficira

5) koji je rešavao stambeno pitanje u Beogradu i 1993. godine i dobio je prvi stan od 53 kvadrata na Novom Beogradu, a posle na Vračaru, i to sve dok su se njegove kolege borile u njegovoj rodnoj Krajini za srpski narod

6) koji je postao načelnik Generalštaba tako što je u čin majora, pukovnika, general-majora i general-potpukovnika godinu za godinom unapređivan tri puta, a da pritom nije komandovao jedinicom većeg nivoa od voda, što nije zabeleženo u modernijoj vojnoj istoriji.

- Sve ove činjenice pokazuju o kakvom se licemeru radi, a posebno to što je svesrdno podržavao odluku o ukidanju obaveze služenja vojnog roka iz 2010. godine iako je znao da će to dovesti do slabljenja vojske. Inicijativa Generalštaba za ukidanje suspenzije služenja vojnog roka je podneta od strane naših časnih generala i vojnih stručnjaka i usmerena je na jačanje vojske Srbije i zato je i podržana od Ministarstva odbrane@milos_vucevic i treba da dobije podršku cele zemlje i celokupne javnosti bez podela i ne osvrćući se na izjave ovakvih koji su uništavali vojsku - zaključuje Mićin.