SRBE OSTAVILI U KURTIJEVOM GETU: Od početka godine na snazi vizna liberalizacija za tzv. Kosovo, ali su naši sunarodnici sa KiM izuzeti

Naši sunarodnici sa pasošima koje izdaje Koordinaciona uprava MUP Srbije moraju pre pakovanja kofera u redove ispred ambasada, jer ih je Evropska unija izuzela iz viznog režima, a kojim je počastila Albance uprkos tome što premijer privremenih institucija na KiM Aljbin Kurti, svakodnevno krši ljudska prava od kojih je, kako se diče u Briselu, evropska porodica satkana.

Iz Evropske unije stizala su obećanja da će se i Srbi naći u paketu za slobodna putovanja, ali se to nije desilo, pa su počele da se pojavljuju pretpostavke da Brisel, kojem se žuri da što pre reši pitanje KiM, želi da natera naš narod da uzme pasoše lažne države i tako tzv. Kosovo još jednim korakom pogura ka nezavisnosti.

- Nažalost, bezvizni režim uskraćen je jedino Srbima na KiM, kojima je uskraćeno još jedno univerzalno i demokratsko pravo - na slobodno putovanje, a koje danas imaju svi drugi u Evropi - kaže nam analitičar iz Gračanice Aleksandar Gudžić. - Svojevremeno su Albanci, koji borave na privremenom radu u inostranstvu, ili oni koji su želeli da putuju bez viza, masovno uzimali srpska dokumenta deklarišući se kao građani Srbije. Bojim se da će, ukoliko evropski zvaničnici ne sagledaju ovaj problem, sada na to biti prinuđeni delom Srbi sa Kosova i Metohije, odnosno da će oni kojima je nužno putovanje u zemlje EU, morati da pristanu na "kosovske pasoše".

Neće pasoše lažne države

VLADA u Prištini protivi se tome da Srbi sa KiM mogu da putuju bez viza sa srpskim pasošem. Najglasniji je glavni pregovarač prištinskog tima u briselskom dijalogu Besnik Bisljimi. On je više puta isticao da "Srbi sa KiM mogu uvek zatražiti kosovski pasoš", na šta predstavnici Srba sa KiM odgovaraju da srpski građani žele pasoše svoje matične države. Prema raspoloživim podacima, tzv. kosovski pasoš je do kraja prošle godine zatražilo tek nešto više od 4.000 Srba sa KiM. U opštinama na severu pokrajine, gde pretežno žive Srbi, od avgusta do oktobra 2023. godine izdat je 531 pasoš, a to je u albanskim medijima predstavljeno kako "Srbi masovno uzimaju pasoše i integrišu se".