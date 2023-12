"AKO IZGUBIMO DRŽAVU, IZGUBILI SMO SVE" Šapić: Ono što se sinoć dogodilo ispred Starog dvora svima je bilo veliko upozorenje

ONO što se sinoć dogodilo ispred Starog dvora svima je bilo veliko upozorenje. Vreme je da zaštitimo državu i ustavnopravni poredak, da damo ljudima jednu vrstu sigurnosti da mogu normalno da žive u ovoj zemlji bez obzira na razvoj političke situacije i buduće izborne rezultate, rekao je predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić za TV Hepi i TV Prva.

On je rekao da je zdanje Starog dvora „preživelo” mnoge napade, ali da je ono što je sinoć video bio stvarno tužan prizor.

– Pre samo pet dana pričao sam o tome i upotrebio izraz Majdan i mnogi su mi zamerili i rekli da sam možda preterao i da kod nas dotle nije došlo. A nije samo zato jer ne postoji kritična masa i što narod u ovom momentu nije spreman na takvu vrstu uništavanja države. Mislim da je sada termin „majdanizacija” postao adekvatan i ja se stvarno nadam da više za njim neće biti potrebe. Neko je odlučio da na silu uđe u Skupštinu grada, da se popne na terasu i proglasi pobedu, jer je on tako odlučio, skrnaveći tako čak i najlepše trenutke koje smo sa građanima ovde doživeli dočekujući naše najbolje sportiste – rekao je predsednik privremenog organa.

Kako je naglasio, pokušao je i sinoć potpuno hladne glave da objasni ljudima i da apeluje na sve, da ćemo, ukoliko budemo srušili državu, ući u anarhiju, u stanje u koje su ušle mnoge države gde su „obojene” revolucije donosile slobodu.

– Videli smo da oni koji se preporučuju da vode Grad i državu sada vode one koji lome zdanje Starog dvora i uništavaju državnu imovinu. Verujem da među demonstrantima ima razumnih ljudi i pozivam ih da stave prst na čelo jer neće imati ni njih sutra ko da brani ukoliko budu rušili državu, napadali policiju i državni aparat. Jer kada odlučite da na ovaj način tražite pravdu na ulici, ako uvedemo da pravo jačeg vlada i potpuno izuzmemo izbornu volju, onda treba da budemo spremni na potpuno novu realnost, a to je da ustavnopravni poredak menja zakon jačeg – rekao je Šapić.

On je rekao da je pre dva dana pročitao intervju Dragana Bjelogrlića za crnogorske medije, a potom i citirao deo izjave glumca.

– Ma kakav Besni Fok, kakva Borča i Ovča, pa to nije taj Beograd. Uz dužno poštovanje Mladenovca, Lazarevca Grocke i Sopota, to nije Beograd kakav vi koji dolazite u njega prepoznajete, rekao je Bjelogrlić govoreći za crnogorske medije

Šapić se zapitao da li to znači da bi sutra trebalo da „smanjimo” Beograd na 200.000 ljudi, odnosno samo na one ljude koji glasaju za njih.

– I tako sa svakim drugim gradom, koji bi trebalo „smanjiti“ samo na ljude koji će glasati za one koji žele da preuzmu vlast. Pa šta ćemo sa ostalima, da li da im oduzmemo državljanstvo? Po tome se vidi da sam bio u pravu kada sam svojevremeno rekao da bi oni koji su spremni da se odreknu dela teritorije Srbije pristali da se, isto tako, odreknu delova Grada Beograda. Ovde postoji jedna geneza stvari koja vas sprečava da se iznenađujete, jer oni to sami najavljuju – rekao je predsednik Privremenog organa.

Prema njegovim rečima sada su oni koji su mislili da treba biti tolerantan do određene mere shvatili da druga strana to doživljava kao slabost države, a ne kao toleranciju.

– Oni prete blokadama i mislim da je napravljena velika greška kada smo prvi put dozvolili da 50 ili stotinu ljudi zaustavi međunarodni auto-put, da ugrozi normalan život stanovnika, ne Beograda, već i drugih gradova. Postoji zakonski način na koji se izražava nezadovoljstvo, postoji zakonski okvir, prijavite skup, na skupu se ponašate u skladu sa zakonom i pokazujete nezadovoljstvo – naglasio je Šapić.

Kako je rekao, ne može da se prihvati da svako ko je nezadovoljan izbornim rezultatom ili bilo čime ima pravo da razvali Srbiju i izađe na ulicu.

– Onda dolazimo do toga da će sutra ko god da bude izgubio izbore zaustaviti državu. Da li to želimo, tu nema kraja, to je sigurni ulazak u građanski rat. Ovo je najava građanskog rata, a počinje tako što oni koji su napadnuti počinju da se brane. Juče su bili ugroženi pripadnici bezbednosnih službi, policija, ljudi koji su se tamo zatekli i objekat, sutra će se osetiti ugroženima neki obični ljudi koji se sa njima ne slažu i šta ćemo da radimo kada oni počnu da se brane. Predsednik je rekao da je bilo mnogo poziva i iz Beograda i iz Srbije, da su ljudi hteli da dođu u Beograd da brane državu. Rečeno je stanite, ne želimo sukob i građanski rat. U jednom momentu neko neće moći da zaustavi te ljude – istakao je Šapić.

On je apelovao da se smire strasti i da se sve vrati u normalne zakonske okvire, te da se svi ponašamo u skladu sa zakonom.

– Predsednik je najavio i mislim da će uskoro izaći da postoji strani faktor koga ne zanima ko će doći na vlast, njima je u interesu da sruše državni aparat koji garantuje stabilnost, da sruše državu da bi uneli stanje permanentne anarhije. Tada oni lako rukovode procesima i rade šta žele – rekao je Šapić.

Što se tiče formiranja vlasti u Beogradu, Šapić je rekao da se neće razgovarati sa onim političkim subjektima koji vode antidržavnu politiku, žele da priznaju Kosovo i da proglase srpski narod genocidnim.

– Sačekaćemo da se završi izborni proces, nećemo raditi ništa „ispod žita” jer ne želim da budem gradonačelnik ni sa jednim "kupljenim" odbornikom. Uputićemo svim odbornicima poziv da vidimo kako vide razvoj Beograda u budućnosti i ako ne bude bilo većine od 56 i više odbornika, ići će se na nove izbore. Spreman sam sebe da korigujem jer ko nije spreman sebe da koriguje taj ne može da ide napred. Promenio sam mnoge stvari za ovih godinu dana, a spreman sam još više da menjam, sve što nije dobro i sve odluke za koje se ispostavi da nisu dobre za napredak grada i za stvaranje jednog civilizovanog društva bez nasilja. Pozivam sve ljude da pokažemo da smo normalna i pristojna država i da ne smemo da se na ovaj način delimo, bez obzira na sve različitosti, jer nas to uči naša tragična istorija – rekao je predsednik Privremenog organa.

On je podsetio da se godinu dana bori sa svim strukturama društva koji ga opstruišu po pitanju uklanjanja splavova i osvrnuo se na nedavno potonuli splav „Kartel”

– Upozoravao sam na to još pre godinu dana kad je potonuo "Fristajler", tad sam rekao da li nam treba tragedija da bismo se dozvali upamet i uveli red na obale reka. Godinu dana me svi opstruišu, ali i dalje ne odustajem u nameri da se uvede red. Ako nam ovaj drugi događaj sad nije dovoljan da svi državni organi rade kao jedan, a ne da me i tu opstruišu, onda će nam se stvarno desiti neka nesreća sa tragičnim posledicama, pa će nam đavo biti kriv. Svi splavovi na obalama reka su na današnji dan nelegalni jer nemaju dozvole za boravak na tim mestima, a i imaju nelegalne priključke za vodu i struju. Svi su dužni da se sami uklone, pre nego mi krenemo. Nadam se da će i to podrška biti veća jer mi smo 42 splava na Savi već uklonili i nastavićemo i dalje da radimo šta smo naumili. A to je da dovedemo red u obale naših reka, između ostalog da nam se ovakve nesreće više ne bi ponovile – zaključio je Aleksandar Šapić.

