ANALIZA "NOVOSTI": Koliko vredi oteta imovina na KiM

U OPLjAČKANU srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji koja, prema nekim procenama, vredi nekoliko stotina milijardi dolara, od Svetog Nikole ubraja se i "Rajska banja" u selu Banjska kod Zvečana. U ovaj objekat upali su do zuba naoružani kosovski policajci, na ulici ostavili 60 radnika, a kompleks - uzurpirali.

Srbi sa severa sumnjaju da će na tom prostoru građenom za 1.000 pacijenata, biti formirana još jedna baza tzv. kosovske policije. Kako je rekao Dragiša Milović, nekadašnji gradonačelnik Zvečana, to bi bila 28. baza na severu KiM, čime se ovaj deo srpske pokrajine pretvara u geto pod okupacijon tzv. kosovske policije.

"Rajska banja" nije ni prvi, a po svemu sudeći ni poslednji objekat koji su Albanci nasilno uzeli. U poslednje dve decenije oteta su brojna preduzeća ogromne vrednosti, a pljačku društvene, javne, crkvene i privatne imovine aminovala je, a vrlo često i potpomagala međunarodna zajednica, koja je u potpunosti zanemarila neprikosnoveno pravo svojine.



Analize Privredne komore Srbije pokazuju da se samo vrednost oko 1.500 privatizovanih srpskih preduzeća na KiM procenjuje na više od 1,2 milijarde evra.

Prema procenama stručnjaka, među uzurpiranom imovinom najvredniji su kombinat "Trepča" i 30 rudnika. Brojke koje je izveo beogradski Rudarsko-geološki fakultet kažu da se u pokrajini nalazi oko 15,7 milijardi tona lignita, koji može da se eksploatiše narednih 200 godina. Rezerve rude cinka i olova procenjene su na 46 miliona tona, magnezita na osam miliona tona, boksita na 1,6 miliona tona, a registrovana su i značajna nalazišta nikla. Ova imovina vredi neverovatnih 100 milijardi dolara!

Osim rudnika, Albanci su oteli i objekte "Elektroprivrede Srbije" - kopove, elektrane i distributivne mreže čija je vrednost procenjena na više od tri milijarde dolara. Na udaru se našlo i preduzeće "Telekom Srbija" koje je ostalo bez baznih stanica i druge opreme, a računica pokazuje da je šteta oko 1,4 milijarde dolara. Oteta je i imovina "Železnica Srbije", a vrednost infrastrukture i voznih sredstava procenjuje se na 206 miliona dolara.

Naftna industrija Srbije do NATO bombardovanja u vlasništvu je imala 31 objekat, koji su odlukom Unmika uzurpirani i njima upravlja preduzeće "Kosovo-petrol". Na udaru Albanaca našlo se i skijalište "Brezovica", a veliku vrednost imaju i otete vojne i zdravstvene ustanove, škole i zgrade ustanova kulture, sportski objekti...

Meta pljačke bila je i privatna imovina Srba, a Albanci su uzurpirali više od milion privatnih katastarskih parcela čiji su vlasnici proterani. Vrhunac pravnog siledžijstva bilo je donošenje Uredbe po kojoj onaj ko uzurpira zemljište može posle 10 godina da dobije pravo vlasništva na tom zemljištu, pozivajući se na pojam "državna imovina".



Prema rečima Igora Popovića, pravnika u Kancelariji za KiM i pomoćnika direktora Kancelarije za KiM, ovo telo vodi 42.000 sporova pred tzv. Agencijom za verifikaciju i upoređivanje imovine.

- Imamo više od 30.000 imovinskih suđenja i 18.000 tužbi za uništenu imovinu koja je protivpravno uzurpirana - kaže Popović.

Kostiću produžen pritvor ZORANU Kostiću (73) iz Prilužja, uhapšenom u septembru za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor na još dva meseca. Njegov branilac, advokat Predrag Miljković i članovi porodice, upozorili su ponovo da je Kostić u vrlo lošem zdrvastvenom stanju, zbog čega je u više navrata bio odvođen iz pritvora u Podujevu u Klinički centar u Prištini. U poslednjem izveštaju kada je otpušten iz bolnice 12. decembra, konstatovano mu je šest različitih dijagnoza, a jedna od njih je i srčana slabost koju ima već tri decenije.

Ni crkvena imovina nije zaštićena, a upravo "Rajska banja" u koju su pre tri dana upali kosovski policajci je crkvena imovina. Da uzurpacija "Rajske banje" predstavlja ogoljenu otimačinu privatne imovine SPC, naveo je i Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM.

On je rekao da je ovaj kompleks jedna od najznačajnijih investicija Vlade Srbije i Kancelarije za KiM:

- I onda neko dođe i kaže to nije vaše, to je naše. Kako može da bude vaše kada niste gradili, niste nikada bili tu, nemate nijedan dokument. To je pravo lice današnjeg stanja na KiM, pravnog nasilja i osvete srpskom narodu.

Petković je ponovo naglasio da se srpski narod na KiM suočava sa ogromnim problemima koji idu i do tačke potpune obespravljenosti.

Inače, prema podacima Vlade Srbije, 58 odsto imovine na KiM pripadalo je Srbima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i preduzećima u državnom vlasništvu.

ALBANSKA VEĆINA U SO BUJANOVAC USVOJILA BUDžET

naše pare dodelili sebi NAKON burne rasprave, u SO Bujanovac albanska većina na vlasti usvojila je budžet za 2024. Reč je o do sada rekordnom iznosu od dve milijarde dinara,na koji su primedbe imale i srpska i albanska opozicija. Srpski odbornici su izneli argumente da je budžetom ponovo oštećena srpska zajednica koja nije dobila ni približno novca koliko bi trebalo. Predsednik Opštine Nagip Arifi demantovao je te navode. Odbornik Stojanča Arsić je rekao da se u ovom "istorijskom" budžetu za sve infrastrukturne projekte ukupno izdvaja 255 miliona, od čega za albansku zajednicu ide čak 216, a za Srbe samo 39 miliona. Inače budžet je znatno veći zahvaljujući i drugim izvorima finansiranja, donacijama i davanjima sa republičkog novoa. U budžet za narednu godinu ušlo je, između ostalog, 250 miliona dinara za rekonstrukciju škole u Biljači, pa oko obećanih 65 miliona iz Tirane za izgradnju sportske sale u OŠ "Naim Frašeri" u Bujanovcu, kao i 93,5 miliona za salu u OŠ "Muharem Kadriu" u Velikom Trnovcu. Budžetom je obuhvaćeno i 93 miliona dinara za projekte koje će finansirati Koordinaciono telo za jug Srbije. J. S.