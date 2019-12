V.K. / Novosti online | 13. decembar 2019. 23:21 | Komentara: 0

Crnogorska pravoslavna crkva je partijska crkva Mila Đukanovića i NVO organizacija i ja je nikad ne bih nazvao crkvom, kazao je Duško Knežević, predsednik Atlas Grupe u intervjuu za Slaviju info.







On smatra da je napad na nikićkog biznismena i dobrotovora SPC Miodraga Daku Davidovića uzburkao kako regionalnu, tako i javnost u Crnoj Gori jer se to desilo u momentu kada se rešava zakon o veroisposijesti u Crnoj Gori i kada su tenzije došle do do te mere da je napetost i odnost Mitropolije crnogorsko primorske prema vladajućem ređimu Mila Đukanovića došle do ivice usijanja.



Knežević tvrdi da je napad na Davidovića „profesionalni plaćenički napad“.



- U ovom momentu mi ne znamo ko je bio meta da li vladika Joanikije ili Daka Davidović. Sve to dodatno komplikuje situaciju u Crnoj Gori. Jako sam zabrinut jer se teren sad prebacio na snajpere i na ubistva. Interesantno je da se ovo desilo pred veliki sabor u Nikšiću je Daka Davidović glavni finansijer i donator SPC-a - kaže Knežević.



Na pitanje šta misli o kanonski nepriznatoj „Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi“ i zašto je negira, kaže:



- To nije crkva - to je NVO, oni su to što jesu. Oni nisu crkva, ne bi ih ja nazvao nikada crkvom. Nešto treba da postoji da bi se negiralo. Ja mislim da je to čista nevladina organizacija i partijska organizacija Mila Đukanovića i on sada hoće da konvertuje Mitropoliju u tu nevladinu organizaciju. Ja govorim srpskim jezikom. Izjašnjavam se kao Crnogorac, ali govorim srpskim jezikom - „podvukao“ je Knežević, ocenjujući da je Daka Davidović jedan od ozbiljnih političkih protivnika Mila Đukanovića.



- Iza biografije Davidovića stoji jedno veliko iskustvo. Mislim da iza svega ovoga stoje kriminalni klanovi koje su pod kontrolom Đukanovića. Postoje čak spekulacije da je vladika bio meta ali evo da ne bude da ja nešto tvrdim što još nije potvrđeno - izjavio je Duško Knežević.