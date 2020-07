Tanjug | 01. jul 2020. 22:39 | Komentara: 0

U RUSIJI je danas završen jednonedeljni referendum na kome se većina građana izjasnila za izmene Ustava koje će predsedniku Vladimiru Putinu omogućiti da na vlasti ostane do 2036. godine.Na osovu 42 odsto prebrojanih glasova na referendumu u Rusiji za usavjanje amandmana na Ustav glasalo je 76 odsto građana, saopštila je Centralna izborna komisija.Kako prenosi TAS S, 23,12 odsto građana glasalo je protiv, a ukupan odziv procenjuje se na 65 odsto biračkog tela.Prema sadašnjim ustavnim odredbama, predsedik Putin bi morao da se povuče sa vlasti 2024. godine, po isteku svog drugog šestogodišnjeg mandata.Ipak, ustavne promene za koje se založio ruski predsednik omogućile bi izuzetak i omogućile mu da ostane na predsedničkom položaju još dva šestogodišnja mandata, do 2036. godine.Sam predsednik Putin je izjavio da nije siguran da li će hteti da bude na predsedničkoj funkciji toliko dugo, s obzirom da će 2036. godine imati 83 godine.Glasanje je trajalo od 25. juna, a to je učinjeno, kako je obrazloženo, zbog pandemije korona virusa.