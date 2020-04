Novosti Online / Milica Ostojić | 02. april 2020. 11:21 | Komentara: 0

Specijalno za "Novosti": RimPremijer Italije Đuzepe Konte zvanično objavio da su u Italiji produžene restriktivne mere do 13 aprila.- Preminuli su rana koju nikada nećemo moći zalečiti i sada ne možemo olabaviti restriktivne mere i poštedeti vas žrtvovanja koje podnosite i ne možemo reći da li ćemo to moći i od 14 aprila - rekao italijanski premijer Đuzepe Konte.- Kada nam eskperti budu rekli da to možemo da učinimo preći ćemo u drugu fazu vanrednih mera, a to je postepeno popuštanje, da bi smo tek potom prešli u treću fazu, izlazak iz vanrednog stanja, rekonstrukciju i lansiranje privrede.Ako bi započeli sada sa popuštanjem mera svi naši napori bili bi uzaludni, platili bi smo jednu veoma visoku cenu psihološku i društvenu, bili bi prisiljeni da krenemo ponovo, ne možemo dozvoliti da platimo duplu cenu, zato vas pozivam da svi poštujemo sadašnje mere.Za malobrojne koji ih ne poštuju uveli smo stroge kazne, ne možemo dozvoliti da neodgovornost nekolicine donese štetu svima.Jedina novina u već postojećim merama jeste suspendovanje kolektivnog treniranja sportista, profesionalaca i ne samo njih unutar sportskih centar bilo kog tipa, naravno mogu trenirati individualno.Kada se stigne do postepenog otvaranja mera baza te odluke neće biti politička već će se uzeti u obzir preporuka Tehničko-naučnog Komiteta kao što je usledila i ova o produžetku mera do 13 aprila. Politici je nepoznat neprijatelj sa kojim se bori Italija, zato sledimo preporuku stručnjaka, naučnika, čak i njima nije lako jer je reč o novom i nepoznatom neprijatelju - objasnio je premijer Konte.