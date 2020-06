Novosti Online / O. M. | 02. jun 2020. 11:33 | Komentara: 0

MUP Republike Srpske podneo je prijavu protiv A. S. iz Gračanice zbog sumnje da je putem imejla uputio pretnje Službi predsednika Republike Srpske.





K ako saznaju "Novosti" prijava je podnesena protiv Ahmeta Smailbašića iz Gračanice.

U spornom mejlu napisao je salvu uvreda na račun Srba, navodeći da je spreman da od prvog dana ratuje. U mejlu je, između ostalog, Službi predsednika RS napisao da ih "j... u četnička usta" i "pravoslavni šu..k". Navodi da svi, kojima se ne sviđa u BiH, da idu napolje iz države, te da ukoliko sprovedu referendum o otepljenju Srpske to "biti zadnje", uz ocene da ovo nije 1992. godina i da je on spreman da od "prvog dana krene u rat" ukoliko dođe do referenduma.

Osumnjičenog su identifikovali istražioci Odeljenje za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a RS i dostavili izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

- Izveštaj je podnesen zbog sumnje da je A. S. počinio krivično delo javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje. Delo je počinjeno 15. februara kada je osumnjičeni posredstvom imejla uputio pretnje Službi predsednika Republike Srpske - saopštio je MUP RS.