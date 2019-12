Tanjug | 23. decembar 2019. 08:14 | Komentara: 0

U Srbiji se danas očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnoj i istočnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).Vetar umeren i jak, severozapadni, na severu i istoku i sa udarima olujne jačine.Jutarnja temperatura od pet do devet stepeni, a najviša dnevna do 12.I u Beogradu oblačno i hladnije, povremeno s kišom. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura oko osam, a najviša dnevna oko 10 stepeni.Do srede umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom.U četvrtak i petak kratkotrajni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U petak uveče novo naoblačenje s kišom, u planinskim predelima sa snegom, a za dane vikenda i početkom naredne sedmice, uz osetan pad temperature, sneg se očekuje i u nižim predelima.