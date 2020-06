Novosti Online | 30. jun 2020. 20:31 |

Najpoznatiji albanski lobista, kongresmen Eliot Engel izgubio je mesto u Kongresu, a samim tim i mesto predsedavajućeg Komiteta za spoljne odnose. Na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke u njujorškom distriktu porazio ga je DŽemal Bovmen





Eliot Engel je ravno 31 godinu bio u američkom Kogresu, a skoro isto toliko je bio jedan od najjači albanskih lobista u američkoj administraciji. Obilato je koristio svoju političku funkciju i uticaj kako bi progurao sve albanske prohteve.

Naneo mnogo štete Srbiji





Vladimir Marinković, predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije smatra da su Albanci, odlaskom Eliota sa pozicije, možda izgubili više nego on sam.





- Kosovski Albanci su imali u Engelu velikog saveznika i lobistu koji je za njih radio duže od dve decenije. On je od početka deo kosovskih lobista u Senatu i Kongresu i može se reći da je jedan od poslednjih žestokih albanskih jastrebova u njihovoj administraciji. Njegov poraz u stranci automatski znači da od novembra više neće obavljati funkciju predsedavajućeg Komiteta za spoljne odnose i to nama faktički znači mnogo jer je svoju poziciju, koja je vrlo uticajna, obilato koristio za iterese Albanaca - objašnjava Marinković.





Ko god da dođe na njegovo mesto, smatra naš sagovornik, teško da može biti ostrašćeniji nego što je to bio Eliot kad su Srbi u pitanju.





- Naneo nam je mnogo štete. On je bio jedan od organizatora skupa na kome je promovisano da je 20.000 Albanki silovano od strane srpske vojske i policije, što je strašna optužba. Prosečan Amerikanac koji to gleda na televiziji, sve shvata zdravo za gotovo, a sto puta izgovorena laž, postaje vremenom istina - dodaje on.





Marinković kaže da je Eliot odgovoran za skoro sve skupove u Americi koji su omogućili da se kosovski političari promovišu i da pošalju što ružniju sliku o Srbima američkom narodu.





- Tek je Trampov dolazak donekle nama omogućio da se i mi predstvimo sa našom istinom i da se na Srbiju gleda nekim drugim, pozitivnijim očima - dodaje on.

Dokaz da i Srbija može da lobira





Dragomir Anđelković, politički analitičar, uveren je da se kosovski Albanci neće tako lako oporaviti od ovog gubitka.





-Činjenica da je Engel poražen je za njih orgoman gubitak. Iako imaju više lobista, nijedan nije bio tako ostrašćen kao Eliot. Za nas i za našu disporu je to veliki uspeh, u stvari dvostruki, jer smo pokazali da i mi možemo da lobiramo za sebe. A drugo, pokazalo se da najsnažniji albanski lobista nije više tako snažan jer je potpuno urušen, i teško da će nastaviti političku karijeru - veruje Anđelković.





Naš sagovornik kaže da Albanci stalno pokušavaju da izbore stare pozicije koje su imali kod bivše američke admnistracije.





- Sve ovo pokazuje da će, ako Tramp ponovo pobedi,, njihove pozicije da se temljno uruše - smatra Anđelković.





Engel je dugo opstajao na poziciji jer do sada nije ni imao pravog portivkadidata u stranci, a Bovmen ga je pobedio sa skoro 63 odsto podrške.





Izvor: rs.sputniknews.com