Novosti online | 13. jun 2020. 21:00 > 21:58 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u subotu uveče gost u emisiji "Fokus".





Vučić je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji, izborima koji se održavaju u Srbiji 21. juna, kao i o drugim političkim temama.



Pored predsednika Aleksandra Vučića gosti Fokusa bili su i glavni urednik Večernjih novosti Milorad Vučelić i novinar Jakša Šćekić.

Na pitanje da prokomentariše nastup Ivice Dačića u jutarnjem programu TV Prve, Vučić navodi da ne želi da komentariše Dačića sa kojim je dugo radio.



- Ako nisam govorio loše o onima koji su vodili kampanju protiv mene, neću ni o Dačiću, ali bih voleo da čujem ko je to sastavljao pitanja voditeljki Prve. Pogledao sam kad su mi javili. Nisam komentarisao mnoge druge tokom kampanje, još manje želje imam da komentarišem Dačića sa kojim sam radio dugo. Ako nisam želeo da govorim o svemu, pa i o onome koji su vodili brutalnu kampanju protiv mene. Zamolio bih ga da kaže ko je postavljao pitanja, to sam pomenuo i kad sam bio kod Jovane Janković. Ako hoće, hoće, ako neće - neće... Ako svi drugi i on budu imali većinu. Ili ćemo dobiti jasan mandat od naroda ili neka drugi vladaju. Ne mislim ništa loše, hvala mu za sve te reči, kako god da je bilo. Mislim da to o meni ne govori ništa loše, rekao je Vučić.





Na pitanje voditelja, zašto svakog dana dolazi do novih uvreda i pretnji, predsednik odgovara.



- Razumem jer ne mogu da mi kažu da sam ih uvredio, da sam bio nepristojan, da sam govorio nešto protiv Evrope što bi odmah iskoristili da nas okrenu pred protiv ostalih 26 članica EU. Tu vidite jednu kompilaciju besmislica koje nemaju nikakvu koherentnost, kozistentnost. Vidite, ako smem da kažem, mada je preterano, neki lakši oblik mržnje. Suština je ovakva: Srbija je danas mnogo uspešnija nego pre 8, 10, 12 godina, u svakoj sferi života. Srbija više nije džak za udaranje. Hrvatska je uvek bila bogatija, i na teritorijama bivše Jugoslavije u prošlosti. Prvi put Srbija značajno snažnija stopom rasta. Neko će reći da je nepristojno o tome govoriti, ali to je meni za ponos. Ne zaboravite da uvek pružamo ruku kada je reč o izgradnji pruga, prelaza i kada god sam to predlagao, dobijao sam odgovor da nisu za istočne izlaznice. Zapadne imamo, uredili smo taj put na koji sam takođe ponosan. Želim im sve najbolje.





- Uredili smo puteve, od Batrovca do Kuzmina, to sada izgleda kao pista, bolje od EU, i to njih vređa, ali ja njima želim sve najbolje - dodao je predsednik.





- Kada govore o tome, pitam se kako je moguće danas u 15 gradova Hrvatske imate ulice Budaka. Svi o tome ćute. Naravno, kao neko ko predstavlja našu zemlju ne želim da bilo kog trenutka ugrozim odnose koji su dobri, kada su na pragmatičnoj osnovi. Kada sam bio u Zagrebu, ono što mi je bilo najteže u poslednjih osam godina, ne računajući poslednje dane i hajku na moje dete, to mi je bila poseta Vrginmostu. To je bilo užasno, tako organizovano... Mogao bih knjigu da napišem o pitanjima gde sam bio zaustavljan, kako je to teklo. Znam šta rade službe na razne načine, sve sam video. Srbin čiju sam kuću posetio osetio se sigurnim tek kada je spustio roletne. Način, tu vrstu harange kroz koju sam prošao... - podsetio je predsednik posetu Hrvatskoj.







Glavni odgovorni urednik lista "Večernje novosti", Milorad Vučelić, je dodao.







- Ja ne mogu da se načudim srpskim medijima kad se oni nešto čude, mi se stalno iznenađujemo tim vestima, kada se to dešava stalno, onda nema više iznenađenja. Predsednik često govori "samo vi radite svoj posao", oni koji znaju šta znači ta rečenica i kada se to kaže, to ima više značaja - rekao je Vučelić. - Ja ne mogu da se načudim srpskim medijima kad se oni nešto čude, mi se stalno iznenađujemo tim vestima, kada se to dešava stalno, onda nema više iznenađenja. Predsednik često govori "samo vi radite svoj posao", oni koji znaju šta znači ta rečenica i kada se to kaže, to ima više značaja - rekao je Vučelić.







- Kada sam bio u Zagrebu, i kada bi me neko pitao šta mi je bilo najteže, bez računanja dana u Briselu i hajku na moje dete, to je bilo u poseti Vrgin mostu, o tome bih mogao knjigu da napišem - rekao je Vučić.

- Kada sam bio u Zagrebu, i kada bi me neko pitao šta mi je bilo najteže, bez računanja dana u Briselu i hajku na moje dete, to je bilo u poseti Vrgin mostu, o tome bih mogao knjigu da napišem - rekao je Vučić.





VODILI SMO KAMPANjU KOJA JE ČISTA KAO SUZA







- Očekivao sam, pošto cenim da smo ravnopravni gosti u emisiji. Vodili smo kampanju koja je čista kao suza, nikog nismo uvredili, nijedan negativan spot, reklama, nikom nismo dirali porodicu, čak nismo govorili i o prošlosti. Izabrali smo, naši stručnjaci su uradili, a mislim da su najbolji u ovom delu Evrope koji su rekli Vučić ima najbolje ocene, izbori su parlamentarni, ubacićemo mlade ljude kojima niko ne može da kaže ništa loše i idemo na izbore. I pobedićemo. Mislim da takav stav daje rezultate. Mislio sam da će mnogo više lista ući u parlament, neke neće jer ljudi ne žele na profesionalan način da se time bave - rekao je Vučić.





NE MOGU DA KAŽEM DA ĆU REŠITI PITANjE KOSOVA







- Ljudi, ja ne mogu nikom da kažem da ću rešiti pitanje oko Kosova jer ne znam kako - rekao je Vučić na pitanje većine na izborima da bi se rešilo pitanje Kosova. - Koga briga kada ćemo se Lajčak i ja sastati, bitno je šta je agenda, zbog čega se sastajemo, a kada ja to pitam, nema odgovora, niko ne kaže ništa. Stvari su suštinski mnogo ozbiljnije i mnogo teže za nas nego što možemo da ih predstavimo, zato imamo najveću podršku na Kosovu jer ljudi tamo veruju u ono što radimo.





- Kada nekog slušate 15 minuta i vidite da nema plana i programa... Takve scene su kao predstavljanje 91. i 92. godine. Neki su napredovali, neki nisu. Biće više stranaka u parlamentu, ali sa manjim brojevima nego ranije, jer ljudi - morate da idete po Srbiji. Na terenu nema nigde nikoga, to nije pitanje korone. Mi smo izbrojali 480 štandova samo u Vojvodini, to je samo mali deo posla. Svi ostali ukupno nisu imali 40. Kako ljudi mislite, kojim radom da pobedite? Ali, 20 ostalih lista su tu kao naša lista. Ja sam neko ko bi voleo da uvek imamo što širi konsenzus u društvu i što više partnera. Da vladamo pod ucenama, ne dolazi u obzir - dodao je on.







- Što se tiče vašeg pitanja, ja sam od onih koji bi voleli da imamo što širi konsenzus i koalicionih partnera - dodao je predsednik.



- Ljudi, ja ne mogu nikom da kažem da ću rešiti pitanje oko Kosova jer ne znam kako - rekao je Vučić na pitanje većine na izborima da bi se rešilo pitanje Kosova. Više o tome čitajte OVDE. - Što se tiče vašeg pitanja, ja sam od onih koji bi voleli da imamo što širi konsenzus i koalicionih partnera - dodao je predsednik.- Ljudi, ja ne mogu nikom da kažem da ću rešiti pitanje oko Kosova jer ne znam kako - rekao je Vučić na pitanje većine na izborima da bi se rešilo pitanje Kosova. Više o tome čitajte





VUČELIĆ: U SRBIJI NEMA OZBILjNOG POLITIČKOG ŽIVOTA, IMAMO SAMO SNS SA VUČIĆEM







Glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti", Milorad Vučelić je rekao da smatra da u Srbiji ne postoji politički život koji je ozbiljan.





- Mi nemamo politički život na ozbiljan način. Imamo SNS sa Vučićem. Vrlo je komplikovano u kampanji kada nemate protivnika, to je nešto što je vrlo nezgodno. Nemate ni DSS, SPO... Kroz neke difuzne, čudne koalicije, drugačije je. Paradoks je, šaljivo ću, kada sam pričao sa Aleksandrom, da je on prvi put ima protiv sebe Tita i kralja. Jer je uspeo da ih ujedini (smeh). Jedna strana legitimizuje Tita u borbi za Kosovo, koji postaje argument. Kako će proći sa kraljem i Titom, videćemo.





- Protivnika možete da napravite, koga god da bih pomenuo podigao bih ga za 2-3%, a ja to ne želim, mi protivnike imamo ali nam je sada jako bitno da budemo ujedinjeni i da kao takvi idemo napred - rekao je Vučić.



- Super, debeo sam, ružan sam, sve sam to, ali je li Srbija ikada imala ovakvu ekonomiju - upitao je predsednik.



- Zato je jako bitno da idemo dalje ujedinjeni, evo neka nam Nemačka bude primer, od 1945. do 1948. nije bilo Nemaca, nestali su, pa su znali kako da se ponašaju odgovorno i da povrate sve šta su izgubili. To je sada situacija i u našoj zemlji, ne smemo da popuštamo pred neprijateljima, nego da idemo dalje i napred ujedinjeni - naglasio je predsednik.



Novina Jakšić dodao je.



- Od prvih pet pitanja problema, četiri su ekonomija, Kosovo je na petom mestu, ako je uopšte na tom mestu. Pandemija je donela katastrofu, zato sada na ovim izborima moramo da se osvrnemo na ekonomiju, da obnovimo fabrike, da otvaramo nova radna mesta - rekao je Jakšić.



- Imamo plan za sve to, što se Er Srbije tiče, imamo razgovor sa šefovima iz Emirata, videćemo da oni daju polovinu para za ove gubitke, mi smo spremni da uđemo sa našim novce, ako oni neće dati novac, mi ćemo dati veće investicije i veći deo akcija će biti naš, što je bitno za nas i nastavljamo sa unapređenje - dodao je Vučić na konstataciju Jakšića.



- Mi imamo piramidu na čijem vrhu je Vučić koji daje dalja uputstva i na taj način se planovi razvodnjavaju i dovode do ispunjenja - rekao je Jakšić.







SNS NEĆE BITI U PROBLEMU AKO ODEM S A VLASTI







- Mi radimo fokus grupe, krizne grupe, nismo jedini koji to rade i uredno plaćamo, prema pravilima kako bi videli šta ljudi misle, i kako bi išli napred i sa onim što ljudi hoće. Hoćemo da ljudi imaju još više poverenja u ono što radimo. SNS neće biti u problemu ako ja odem sa vlasti, jer smo napravili dobru i jaku stranku, možda će ući i u udžbenike zbog onoga što smo radili, gradili, i onome koliko smo dali i u puteve, i u bolnice i u izgradnju Hrama, a to sve možete da radite samo ako radite na ekonomiji - rekao je Vučić.







- Bezbroj puta sam čuo da mi neko dođe i kaže "rekao mi Vučić". Milion puta se dogodilo u Srbiji, i ljudi su siti takvih. Zato je potrebno podmlađivanje stranke, promene u Vladi. Jedna koka-kola koja je najuspešnija u svojoj sferi, svake godine menja 15 odsto rukovodstvo. Ne mali broj ministara će biti promenjen. Treba da čuvamo stabilnost, podižemo ekonomiju, da mladi budu zadovoljni da se vraćaju u zemlju - rekao je Vučić.