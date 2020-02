G. Ć. | 26. februar 2020. 12:06 | Komentara: 0

KRALjEVO – Zbog sumnje da je počinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M.M.(38) iz Čačka.Sumnja se da je on u utorak uveče, u jednom ugostiteljskokm objektu u Kućanima kod Raške, hicem iz pištolja ranio policijskog službenika na dužnosti, pripadnika Policijske stanice Raška, koji je sa svojim kolegama pokušavao da ga uhapsi.Tom prilikom hrabri policajac iz Raške zadobio je ranu donjeg dela leđa zbog čega je najpre zbrinut u bolnici u Novom Pazaru, odakle je potom preventivno prebačen u Kliničko-bolnički centar u Kragujevcu i, kako saznajemo, ne nalazi se u životnoj opasnosti.Osumnjičeni M.M., je, podsećamo, u noći između subote i nedelje izazvao incident u kafiću “Distrikt“ u centru Čačka nasrnuvši na goste sekirom. Policija ga je privela, ali se on ubrzo našao na slobodi i uputio pretnje vlasniku pomenutog čačanskog kafića zbog čega je i izdat nalog za njegovo hapšenje. Posle gotovo dva dana bekstva, pripadnici MUP su ga u utorak locirali u jednom ugostiteljskom objektu nadomak Raške gde je M.M. opirući se hapšenju potom i ranio policajca.Osumnjičenom M.M. je određeno zadržavanje do 48 sati nsakon čega će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.