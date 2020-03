Novosti Online / G.Ćirović | 16. mart 2020. 12:53 | Komentara: 0

KRALjEVO – Posle proglašenja vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije zbog virusa korona, Gradski štab za vanredne situacije u Kraljevu usvojio je u ponedeljak ujutro nekoliko naredbi, odnosno poseban paket mera u borbi protiv zaraze.Po rečima dr Predraga Terzića, komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije, naloženo je svim Mesnim zajednicama da oforme kol centre namenjene za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima, javni prevoz će se obavljati u skladu sa ustaljenim režimom vožnje, biće zatvoreni svi dnevni centri za stare osobe, a lokalna kancelarija Crvenog krsta obavljaće isporuku toplih obroka, lekova i namirnica starijim i iznemoglim licima.- Apelujem na sve da budemo solidarni sa najstarijim sugrađanima i da im pomognemo. Svi smo na istom zadatku. Aplujem da slušamo struku, da ne nasedamo na lažne informacije, da ne koristimo ovo vreme za strančarenje i političke svađe. U Kraljevu još nismo imali nijedan inficirani slučaj, ali to ne znači i da nećemo imati. Zaštitimo naše očeve, majke, bake i deke, to je jedini način da uspemo da se izborimo sa koriona virusom, da imamo što manje zaraženih i što manje smrtnih ishoda – kaže gradonačelnik Terzić.Prema njegovim rečima, svi ugostiteljski objekti u gradu na Ibru imaće ograničeno radno vreme od 8 do 20 sati i u njima će istovremeno moći da boravi najviše 50 gostiju, s tim da rastojanje između dva gosta mora biti najmanje jedan metar. Inspekcije će konstantno kontrolisati da li se ova naredba poštuje, a sankcije će biti oštre.- Sva preduzeća, institucije i ustanove nastaviće da rade uz preraspodelu radnog vremena, a gde je to moguće pojedini zaposleni će svoje radne zadatke obavljati i na daljinu, od svojih kuća. Apelujem n privatna preduzeća da pokažu solidarnost tako što će pomoći majkama da budu uz svoju decu koju nemaju gde da ostave zbog zatvaranja vrtića – dodao je Terzić.- Najvažnije je da zaštitimo živote ljudi, pa tek onda da govorimo o prihodima, profitu i zaradama. Svi imamo oca, majku, prijatelja, ili komšiju koji su stariji od 65 godina, pa hajde da se organizujemo, da iz ove situacije izađemo sa što manje posledica.- NIJE potrebno gomilati zalihe osnovnih životnih namirnica. Pa, molim vas razmislite, ako vi kupite 10 ili 20 kilograma brašna, da li će imati i vaš komšija da kupi. Ovde je opet solidarnost na ispitu. Nemojte kupovati više nego što vam je potrebno, moramo da se ponašamo odgovorno, jer je to jedini način da zajedničkim snagama pobedimo virus.