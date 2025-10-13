LEPO je govorio veliki i pokojni Vujadin Boškov: "Bolje je jednom izgubiti 5:0, nego pet puta po 1:0". Taj harizmatični i veliki nekadašnji fudbaler, pa selektor naše reprezentacije, video je bolje i bistrije od mnogih pre i posle njega.

V.N.

Današnja fudbalska reprezentacija Srbije i njen, sada već bivši selektor Dragan Stojković, ne umeju da gledaju na stvari tako mudro. On je u samo mesec dana jednom izgubio 5:0 od Engleske i preksinoć u Leskovcu 1:0 od Albanije. U utakmici u kojoj mu je za maštanja o baražu za Mundijal odgovarala pobeda ili, u najgorem, remi.

Ništa od toga se nije desilo. Niti je Piksi mogao tako dobro da predvidi neke stvari na očajno pripremljenom, a dugo čuvanom terenu na "Dubočici", niti je imao s kim da krene u fudbalski boj koji je kod Srba i srpskih navijača mnogo, mnogo više od utakmice. Zapravo, prevazilazi granice realnog i fudbalskog. Ne treba valjda ovde da objašnjavamo zbog koga i zbog čega...

Dve istorijske bruke u samo 30 poslednjih dana teško da bi preživeo i veći i izdržljiviji čovek od Dragana Stojkovića. Koliko je bio veliki fudbaler, piše u muzeju Crvene zvezde i japanske Nagoje. Koliko je bio veliki trener neće, na njegovu veliku žalost, biti upisano - nigde! Negde oko ponoći, u noći između subote i nedelje kada su se praznile, inače poluprazne tribine u Leskovcu na kojima je još odzvanjalo: "Piksi, odlazi", on je izašao pred novinare i rekao: dajem ostavku, odlazim. Rekao je još i to da već dugo shvata da ambijent oko njega nije zdrav. Rekao je da mu smeta i što mu se uz ime i prezime "lepe" razni ružni nadimci. Jedan od njih je "Kiksi", aluzija na neke očajne rezultate i propuštene prilike koje je imao pred sobom, a prosuo ih onako kako se ne prosipaju. Dao je sada povod realnim, ali i onim ostrašćenim i nerealnim kritičarima da ga nazivaju brukom srpskog fudbala, da mu izvlače iz škripavog ormara i šta jeste i šta nije. A, biće da jeste bio veliki igrač i prava zvezda, ali da nije bio mudar kao veliki Boškov, pa da shvati kako se u stvari radi, kako se podnosi pobeda i pogotovo - poraz. Da u fudbalu nema glupih pitanja i glupih odgovora i da treba poštovati i Englesku i Albaniju i Andoru.