NEĆE MOĆI: Blokirajte Luksemburg

DA LI je "Nova" nasela na prevaru, ili objavila ekskluzivnu lažnu vest? Da li je Evropsko javno tužilaštvo slagalo, ili je došlo do nekog nesporazuma na relaciji "Nova" - EJT? Šta stoji iza informacije da kancelarija Laura Koveši "istražuje slučaj Železničke stanice u Novom Sadu"?

Foto Z. Jovanović

Sećate li se slučaja "Danijel Smit"? Nadasve profesionalan i istinoljubivi dnevnik "Danas" bio je intervjuisao nepostojećeg "britanskog eksperta za međunarodne odnose", a kada je otkriveno da se radi o fantomu, umesto da prizna grešku i nedopustivo fleksibilan odnos prema proveri informacija koje plasira, ovaj medij je napao one koji su grešku raskrinkali za sve optužujući rusko-srpsku (tim redom) propagandu.

Objavljujući potom tekst pod naslovom "Šta smo naučili iz slučaja 'Daniel Smit'", pokazali su upravo da ništa naučili nisu. Između ostalog i jer su svoju brljotinu pokušali da predstave kao svoju pobedu, pošto su, eto, tim činom urbi et orbi pokazali "udžbenički primer kako funkcioniše ruska a preko nje i srpska propaganda". I ne samo to nego su oni hrabrim intervjuom s nepostojećim čovekom stavili tačku na jedan lažni profil.

Da nisu ništa naučili pokazuje i to što su mediji "Junajted grupe", kojoj pripada i "Danas", nastavili da objavljuju do besvesti glupe lažne vesti poput one na N1 da će 29. novembra prošle godine u Narodnom pozorištu u Beogradu biti održana "nedelja kosovskog pozorišta" i to pod dirljivim naslovom "Tri dana Beograd će disati albanski:

Iz Prištine najavljena nedelja kosovskog teatra u Narodnom pozorištu". Ovoga puta, "rusko-srpska propaganda" došla je iz tastature Jetona Neziraja, direktora "Kendra multimedije" iz Prištine. Da "rusko-srpska propaganda" i ne mora da bude vrhunski osmišljena i da će profesionalci iz "Junajted grupe" progutati sve, govori i činjenica da su poverovali da će u okviru te "nedelje kosovskog pozorišta" biti prikazana i predstava "Banjska - naš bol i ponos" napravljena od, kako je N1 pisao, "iskaza svedoka, arhivske građe, fotografija, snimaka sa dronova i sadržaće i odlomke iz knjige 'Dnevnik Banjske' čiji je autor Milan Radoičić". Ovakav "mir u svetu" prevazilazi čak i lepe želje iz studentskog edikta iz Niša.

Da li je ovo slučaj i sa ekskluzivnom vešću "Nove" od petka, 14. marta, pod naslovom "EKSKLUZIVNO Laura Koveši i Evropsko javno tužilaštvo istražuju slučaj Železničke stanice u Novom Sadu"? Šta bi tu moglo da bude sporno? Nije očigledno kao u slučaju "žitija" Milana Radoičića u okviru "nedelje kosovskog pozorišta", ali ima povoda za oprez i zaista se nadam da su novinari "Nove" dobro proverili svoj izvor pre nego što su objavili ovu vest. Utoliko pre što na sajtu Evropskog javnog tužilaštva stoji upozorenje - "čuvajte se prevaranata koji se predstavljaju kao evropski javni tužilac", i ističe:

"Budite oprezni prema svim netraženim porukama za koje se tvrdi da dolaze iz Kancelarije evropskog javnog tužilaštva, posebno ako sadrže greške ili netačnosti koje se lako mogu proveriti na internetu". Dodaje se da Kancelarija "prvenstveno komunicira preko zvaničnih kanala kao što su njen sajt ili određene platforme društvenih medija".

Prvo što je ovde sumnjivo je to da ni na sajtu EJT, ni na njegovim nalozima na društvenim mrežama nema nikakve informacije o ovoj "istrazi" - poslednje dve objave se odnose na slučajeve u Rumuniji i Bugarskoj. Drugo, Kancelarija "potvrđuje da je u toku istraga o mogućim zloupotrebama EU fondova vezanih za Železničku stanicu u Novom Sadu" (a ne o padu nadstrešnice, što bi se moglo naslutiti iz pompeznog naslova vesti). Prema zvaničnim dokumentima, nema EU fondova vezanih za Železničku stanicu u Novom Sadu, jer je modernizacija pruge Beograd-Subotica, u okviru koje je rekonstruisana i stanica, finansirana iz kredita kineske Eksim banke i kineske države (85 odsto) i budžeta Republike Srbije (15 odsto) i nema (makar ne vidljivih) tragova novca EU.

Proglasov sudija Miodrag Majić navodi da EJT ima "nadležnost po mestu nastupele posledice", ali i to je sumnjivo, jer je njegov kolega iz CEPRIS, tužilac Radovan Lazić pre manje od mesec dana za "Politiku" rekao da evropski tužilac "Laura Koveši ne može da obavlja bilo kakve istražne radnje na teritoriji Srbije, kao što je to bilo, na primer, u Hrvatskoj" i da bi, "ukoliko bi neki od naših građana bili optuženi da su proneverili sredstva EU na teritoriji neke članice EU, evropsko tužilaštvo moglo da postupa, ali ono nema nadležnost ni da sprovodi istragu, ni da hapsi". Ko od stručnjaka CEPRIS-a ovde nije u pravu, ja ne znam, ali trebalo bi da se dogovore među sobom.

Svaku sumnju u autentičnost informacija koje je "Nova" dobila od EJT trebalo bi da odagna tvrdnja ovog medija da je posle "saopštenja za njihov portal" ovu vest u razgovoru (valjda telefonskom?) potvrdila i portparol EJT Tina Holevot. Nadam se samo da nisu razgovarali s nekim Leksusom i Vovanom, kao što su s njima, između ostalih, razgovarali Boris Džonson, Dejvid Kameron ili Kristijan Šmit. I ako jesu, uvek mogu da kažu da su, zapravo, nekoga raskrinkali i ugasili nekog rusko-srpskog bota.

Ali šta ako nisu nasamareni? Neću sada da idem putem dovođenja u sumnju pravičnosti tužiteljke čije pravosuđe zabranjuje favoritu na predsedničkim izborima da se kandiduje, opet pozivajući se na ruske botove (mnogo su zgodni ti ruski botovi). Ako je ova informacija tačna, a moguće je da jeste, u saopštenju EJT postoji jedna rečenica koja je ključna za krizu u kojoj se nalazimo. "Kako se ne bi ugrozio ishod ove istrage, nikakvi dalji detalji ne mogu biti objavljeni", navodi se na početku "saopštenja" EJT. Mislim da bi naši studenti sada trebalo da pešice odu do Luksemburga i blokiraju sedište EJT sve dok im ne daju svu dokumentaciju koju imaju o Železničkoj stanici u Novom Sadu. Mogli bi, usput, da smisle još neki zahtev. Neku amnestiju ili nešto već. Za doček ne garantujem.