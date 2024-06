MIRDITA - laku noć! Za vas više nema dana u Beogradu, a na Vidovdan su se odavno zbile velike i sudbinske drame koje su odredile karakter najvećeg naroda na Balkanu. I "mirdićani", ako ne znate, u pitanju su Srbi!

Foto: V.Danilov

Ako ćemo i etimološki - "Mirdita", ni kao festival niti kao karneval, nikada nije ni smeo da se dogodi u Beogradu. Šta bi reč koja geografski "međi" najveću plemensku regiju Albanije tražila u glavnom gradu Srbije? Mir Diti, da se zna, beše praotac albanskih plemena i sinonim je za "veliku Albaniju", za prostor gde se na ovaj način velikoalbanski "pozdravljaju dani". Mirdita, nije vam kod nas nikad bio "dobar dan".

Pa sami ste pretke poput Mir Ditija zamenili Mir Toni Blerom (poslednji u Uroševcu). Pre njega Mir Klintonom i Medlinkom, Mir Vokerom, Mir Bo Bajdenom na auto-putu. Sve mir do mira, koji krvari od Srbije, preko Ukrajine i Rusije, do Palestine... i dalje bi oni i do Kine, u jedinstvenom istorijskom "Pojasu i putu mržnje i zločina". Sem, ako vi, "mirdićani" mislite da su srpska srca i dalje zaleđena sredstva u bankama istorijskog zla i da se na osnovu njih može dobiti novi kredit za izrugivanje nama. Sem ako ne vidite da je i vaša krv crvena, ne "plava". "Mirdićani" - sve u svoje vreme, iako vi verujete u vreme kao sled u nepovratnom smeru, od prošlosti kroz sadašnjost ka budućnosti.

Srbi su još 1389. naučili da je vreme "put" bića, bivanje stvari u promeni njihovog nastajanja i nestajanja. Za Srbe su večni Lazar i Vidovdan. I nemamo ništa protiv što ste Mir Ditija sa Paštrika zamenili sa Mir Tonijem "od rata i zločina". Naprotiv. Vaše su bile i turske paše čije spomenike prvo pobacaste.

Ne osta ništa ni od poprsja Hitlera i Musolinija. Nema ni Envera Hodže, maršala Tita i Rugove. U Njutnovoj fizici, vreme kao fenomen je apsolutno i njegov tok ne zavisi od stanja kretanja onog koji ga meri. Kant je zaključio da je vreme jedan od oblika naše intuicije. Za "mirdićane" sa intuicijom, ovo je poslednje vreme da se vrate s one strane Paštrika. I nek vam je tamo dobar dan.