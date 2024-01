Carski rez

JEDNA beba je umrla. Jedna majka je doživela najveću traumu koja može da se dogodi porodilji. Jedan lekar je u pritvoru zbog sumnje da je izvršio akušersko nasilje. Jednim obdukcionim nalazom je potvrđeno da je smrt male Elene, kćerke Marice Mihajlović iz Šida, tri sata nakon rođenja posledica nasilnog porođaja, tokom kojeg je bebi nagnječena glava.

Novosti

To su činjenice. Sve ostalo je relativizacija, pa i instrumentalizacija onoga što se 12. januara dogodilo u porodilištu u Sremskoj Mitrovici. Tragedija je lična, porodična, a problem akušerskog nasilja, u meri u kojoj zaista postoji - društveni. I nije se sad dogodio ni prvi, nažalost, verovatno, ni poslednji put. Zašto? Pa, verovatno, baš i zbog te relativizacije - kad ne valja jedan lekar, ne valja celo porodilište, celo zdravstvo, ceo društveni sistem. Kad se ovako nešto dogodi horski se javljaju, i na mrežama, i na raznim protestima, i sve porodilje kojima nije bio udoban krevet u porodilištu ili je doručak bio neukusan, ili ih je neko popreko pogledao. To ni Marici, ni drugim ženama koje su doživele horor na porođaju, a kući otišle bez bebe u nosiljci, neće pomoći, niti će zaštititi nove trudnice od toga da ih ginekolog ili babice vređaju, psuju, da im skaču po stomaku...

Time se ovakvi strašni, nedopustivi slučajevi, samo razvodnjavaju, a prava rešenja - izostaju. Nije ginekolog M. M. iz Sremske Mitrovice ona medicinska sestra Lusi Letbi, koja je planski ubila sedam beba u Česteru. On je, "samo", kao i neki drugi akušeri, izgleda umislio da je "bog u porođajnoj sali", i to sa oreolom zaštićenosti od svega, i svakog. Baš ta, lažna zelena grana na kojoj sede, i na njoj ostaju neki lekari koji su svojom bahatošću, ako ne i nesavesnim radom, osramotili i samog Hipokrata, mora da se odseče. Suvišna je sad briga nadležne ministarke da nam se mladi doktori neće odlučivati da specijaliziraju ginekologiju, valjda "zbog hajke". Hoće. Isplativo je to, i biće. Ali, pre nego što pređu na lekciju o carskom rezu, neko mora da ih nauči - da budu ljudi.