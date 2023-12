"POMERITE KAMERE, DA LJUDI ODRADE POSAO" Vučić o nasilju pred Skupštinom grada - "Stigao je nalog sa tajkunske televizije, svi su znali"

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić ovog jutra gostuje na TV Prva. Predsednik je između ostalog govorio i o pokušaju upada u Skupštinu grada od strane pristalica liste okupljene oko Dragana Đilasa i liste "Srbija protiv nasilja".

AP Photo/Darko Vojinovic

- Svi su oni znali. Oni ništa drugo ne umeju nego da se pohvale jedni drugima o tome. Pa 50 novinara je znalo! Stigao je nalog sa jedne tajkunske televizije, i to se može videti na snimku - "pomerite kamere sa ulaza da ljudi obave posao". To ceo grad priča, to svi znaju. Šta je smisao, i da uđu unutra da , pa šta? Iznećemo ih i šta? Naša obaveza je da čuvamo institucije - rekao je Vučić.

Dodaje - politička kriza je okončana na izborima.

- Narod i građani su rekli svoje i oni su to znali. Možete sve da uradite, ali neće vam proći, zato što nemate politiku, legitimitet, nemate narod iza sebe. Narod to rešava na izborima. Ovo je sve očajnički pokušaj da izbegnete sopstvenu odgovornost za ko z akoji po redu loš rezultat - ističe Vučić.

Kako kaže, oni nikada nisu

- Oni su pametni, oni su elita, kako oni da izgube od nas iz Batajnice, Borče, Ovče, Vranja... - navodi predsednik.