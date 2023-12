STRANE SLUŽBE SU ZNALE DA ĆE SE OVO DESITI Vučić: Pravili su se naivni, ovi što se zaklinju u borbu protiv nasilja su pravi nasilnici

POVODOM pokušaja nasilnog upada u Skupštinu grada Beograda od strane predstavnika liste Srbija protiv nasilja i njihovih pratilaca, javnosti se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto D. Milovanović

- Istovremeno želim da kažem da su neki pokazali svoje lice. Pokazali da im je nasilje jedini način borbe protiv političkih protivnika. Danimo smo na to ukazivali, danima smo govorili da se na to spremaju, jer znaju da narod ne želi za njih da glasa, jer znaju da nikada neće dobiti narodno poverenje. I danima smo upozoravali i inostrani faktor na to šta je to što se dešava - ističe Vučić.

Kako kaže, mnogi su se pravili naivni i pravili da se ništa ne događa.

- Nisu želeli ni da čuju ni da vide šta je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su jasno stavile do znanja da znaju šta je ono što se priprema, i obaveštavale i davale sve podatke i našim obaveštajnim službama koje su pravovremeno reagovale, i tačno znale šta je to što nasilnici i siledžije planiraju.