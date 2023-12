ZAHVALJUJUĆI VUČIĆU SRBIJA IDE NAPRED: Moćna poruka Lazara Ristovskog sa skupa u Spensu

PRISTALICAMA Srpske napredne stranke na predizbornom mitingu liste "Aleksandar Vučić" u Hali Spens u Novom Sadu obratio se i Lazar Ristovski.

Foto: Z. Grumić

Glumac je rekao da su se mnogima "noge odsekle" kad su videli da najbolji svetski košarkaš igra u timu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

- Nisam znao da je ovde uslov da bi se ovde govorilo da imaš neke veze sa Vojvodinom. Sad vidim što su me zvali, ja sam rođen u Novom Sadu, živeo u Ravnom Selu, a završio učiteljsku školu u Somboru. Tamo odakle je najveći i najbolji košarkaš na svetu Nikola Jokić. Ovi su se mnogo prepali kad su videli da Nikola igra u našem timu, malo su im se noge odsekle, udario Nikola rampu. Rođen sam na vojvođanskoj zemlji, a mi Vojvođani smo bili otvorenog uma i raširenih ruku za sve, budimo i sad takvi - reko je Ristovski.

Dodao je da "Mnogi glumci i umetnici ne smeju javno da daju podršku našem predsedniku, da ne bi bili izloženi linču agresivne manjine i njihovih medija."

- Napadaju i mene, ali ja ih se ne bojim. Iza mene stoji moje delo. Iza sebe imam 80 i više filmova, serija, nagrade na svetskim festivalima na koje su oni dolazili samo kao turisti. Mi ne delimo ljude na elitu i seljake, već na ljude i neljude. Mi nismo ljuti i namrgođeno, mi ne mrzimo, ja praštam svim neistomišljenicima koji me napadaju. Voditi državu je mnogo ozbiljnija stvar. Nećemo valjda da pustimo da nam sutra Marinika bude predsednik. To što oni danas obećavaju to nema ko da ispuni jer oni već 17. uveče više ne postoje. Da oni pobede oni bi se nama najsurovije osvetili, a mi njima nećemo. Ja verujem u ono što predsednik Vučić radi i zato ga već godinama podržavam i podržavaću ga i ubuduće jer verujem da radi najbolje za našu Srbiju Srbija nije samo Beograd i "krug dvojke" - kazao je on.

Zahvaljujući Vučiću Srbija ide napred, ističe Ristovski.

BONUS VIDEO - "PREDSEDNIČE, DOSTOJNI STE": Vučiću uručen Orden prvog stepena Slovačke evangeličke crkve