M.D. | 07. jun 2020. 19:42 |

Ni najokrutniji osvajači iz prošlosti, nisu kidisali na srpski narod i srpsku crkvu sa takvom mržnjom, sa kakvom su to činili njegovi sopstveni otpadnici, izdajice i konvertiti-saopštili su iz Pokreta za Pljevlja.-Upravo ti i takvi, bivši Srbi, prosuli su mnogo više bratske krvi i naneli mnogo više zla svojoj braći, od svih ostalih neprijatelja zajedno. Pljunuvši na kolijevku koja ih je odnjihala i majčino mleko koje ih je zadojilo, u ime druge vere, ideologije ili politike, sa najvećim žarom su satirali sve što se nazivalo srpskim imenom-kažu iz Pokreta za Pljevlja dodajući da je nedavna sednica Skupštine Opštine Pljevlja, nedvosmisleno pokazala tragove koji „smrde nečovještvom“.-Uoči Trojčindana, umesto čestitke Manastiru Svete Trojice, dojučerašnji „Srbin do koske“, Igor Golubović, odlučio je da uđe u istoriju. Po nalogu Gospodara, zbog mrvica koje očekuje sa njegovog stola, odlučio je, da baš on, prvi, udari na svetinje Srpske pravoslavne crkve. Potpuno svestan da ga Pljevljaci nemaju po čemu upamtiti, mladi lav Novaka Kilibarde rešio je, da to po svaku cenu ispravi. Sopstvenom brukom.Pljevaljski Igor od Montenegra, svetski čovek širokih shvatanja (i zahvatanja), eto, biće u nečemu prvi-kažu iz Pokreta za Pljevlja dodajući da prodajom manastirske vodenice za koju, bez ijednog dokaza tvrdi da nije manastirska, nesumnjivo će zaslužiti jedno tapšanje po leđima od drugova „odozgo“.Iz Pokreta ističu da nisu pomogli nikakvi argumenti, apeli, molbe, preklinjanja odbornika opozicije, čak i dvojice odbornika DPS-a.-Sramotnu odluku branio je još samo poslanik Živković, nadajući se valjda sledećem mandatu. Ostali su uglavnom gledali u patos. Istini za volju, malo je ko od Pljevljaka mogao pratiti „argumentaciju“ ove dvije Miraševe perjanice, a da mu se „stomak ne prevrne“-kažu iz Pokreta za Pljevlja.Oni pitaju vlast „kud baš nađoste da zakućite prodajom stare manastirske vodenice“?- Preci su nam je sagradili, nekih tamo davnih godina, dok je Amerigo Vespuči još tragao za Novim svetom. Prva je ona samlela zrna, gotovo tri veka pre Džefersonove Deklaracije nezavisnosti SAD-a koja, između ostalog, ističe načelo o „pravu i dužnosti svakog naroda da smeni ili zbaci tiransku vlast koja ga ugnjetava“. Makar se u njoj i „nužda vršila“, kako reče Igor Golubović, ne dirajte je. Preživela je Turke, Nemce, Italijane, ustaše...i vas će. Crkveno je, božije i sveto pa da je zrno soli! Ako vam je zafalilo „keša“, ima kod vašeg druga Svetozara, nekih 400 miliona. Stidite li se predaka kojim vas vladika zaklinje! Da li bi oni uzeli crkveni ekser po cenu života? A vi? Vi biste Ostrog!Nije zaludu rekao veliki Vladika:“ Ne trebuje carstvo neljudima, nako da se pred svetom ruže“!zaključili su iz Pokreta za Pljevlja.