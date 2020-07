Novosti online / A. Z. K. | 07. jul 2020. 07:30 | Komentara: 0

REPORTERI "Novosti" sinoć su bili u patroli sa pripadnicima Komunalne milicije, koja je obavljala kontrolu rada ugostiteljskih objekata. Novim merama koje je doneo Krizni štab propisano je da barovi, kafići i klubovi ne smeju da rade u periodu od 23 do 6 časova ujutru.

Svoje „putovanje“ prestoničkim ulicama započeli smo iz Makenzijeve ulice, gde se i nalazi gradski Sekretarijat za poslove komunalne milicije. Na terenu je osam patrola , a pet je u tri centralne opštine Stari grad, Vračar i Savski venac, milicionarima pomaže i policija.

Prvo odredište bila nam je Skadarlija. Boemska četvrt u 23:15 bila je prazna, a muzičari i gosti uputili su se ka svojim domovima. Konobari su uveliko stolove u objektu okrenuli naopačke, a one iz bašte počeli su da unose. Zatekli smo i nekoliko gostiju koji su dovršavali svoje piće. Neki su eksirali ono što je ostalo kada su videli komunalne milicionare kako prolaze, kao da su se tek u tom trenutku setili da još dve nedelje nema sedenja do ranih jutarnjih časova.

Vlasnici lokala u najpopularnijoj prestoničkoj ulici, kao i veliki broj vlasnika ugostiteljskih objekata širom Beograda, bili su savesni. U prilog tome govori da su u subotu, prvog dana kada je ova mera stupila na snagu, napisane samo dve prijave, a u gradu ima više od 10.000 ugostiteljskih objekata.

- Vlasnici ugostiteljskih objekata svesni su situacije u kojoj se nalazimo, i zaista poštuju mere. Tokom vikenda skoro 95 odsto njih je poštovalo novu meru koja je na snazi – ispričao nam je Darko Dujović, zamenik šefa Komunalne milicije. – Kada izađemo na teren tolerantni smo prvih 15 ili 20 minuta tada opomenemo vlasnike ili zaposlene da je neophodno da goste isprate iz objekta, i pretežno ljudi ovo ispoštuju. Nije nam glavni cilj samo da pišemo kazne, svesni smo da je situacija izuzetno teška, ali neophodno je da ispoštujemo mere kako bi svi sačuvali zdravlje.

Dujović nam je ispričao da tokom patrole, koju svakodnevno obavljaju pripadnici Komunalne milicije, nailaze na različite izgovore vlasnika. Tokom vikenda pravdali su se kako nisu znali da mere stupaju odmah na snagu, ponekad i gosti nađu neki izgovor kako bi ostali bar još malo, a to je obično proslava rođendana.

Tokom patrole u kojoj su bili i reporteri „Novosti“ jednu kaznu dobio je vlasnik objekta u ulici Strahinjića Bana. Milicioneri su se zaustavili ispred ovog objekta 40 minuta nakon što je lokal trebao da bude zatvoren. Konobari su se pravdali da ne mogu na silu da izbace goste.

- Prošlo je već dosta vremena od kad je kasa trebala da bude zaključana, a vrata zatvorena. Mi napravimo belešku sa terena koja se dalje prosleđuje sudiji za prekršaje, a on dalje određuje na koji način će vlasnik biti kažnjen. Nije propisana određena novčana kazna to određuje sudija, ali je zakonom propisana i zatvorska kazna do tri godine – rekao nam je Dujović.

Osim kazne koju određuje sudija za prekršaje, vlasnici mogu dobiti i onu koja se izdaje odmah ukoliko se ne ispoštuje naređenje, u tom slučaju džep će im biti „lakši“ za 50.000 dinara.

PRIMARNE PRIJAVE GRAĐANA

Darko Dujović nam je rekao da ih građani alarmiraju ukoliko čuju da se negde mere ne poštuju. - Kada dobijemo prijavu građana prvo se zaputimo na tu adresu, ali nije retkost da ljudi šalju i lažne dojave – ispričao nam je Dujović. Reporteri „Novosti“ sinoć su se i uverili u ovu priču. Stigla je prijava da se u jednom lokalu na Vračaru čuje muzika, pet minuta kasnije bili smo ispred lokala, i uvideli da je u objektu mrak, a na vratima katanac.