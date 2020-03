Novosti online / S. V. | 07. mart 2020. 19:47 > 21:31 |

POVODOM uznemirujućih i zastrašujućih vesti o ubistvu pasa na Kalemegdanu, koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, zamenik gradonačelnika Goran Vesić objavio je danas posle podne da su dežurne ekipe JKP "Veterina Beograd", na čelu sa direktorom Budimirom Grubićem, na terenu već nekoliko sati i da pomažu policiji da se utvrdi uzrok trovanja.





- U tom kraju ima dosta sigurnosnih kamera, pa se nadam da će oni koji su ubili ove pse biti pronađeni. Javnost treba da bude upoznata sa svim detaljima ovog gnusnog čina. Ubiti ili povrediti životinju je isto što i ubiti čoveka. Zato onaj ili oni koji su ovo ubistvo pasa počinili moraju da odgovaraju - poručio je Vesić na svom Fejbuk nalogu.





Na društvenim mrežama pojavile su se vesti da su najmanje četiri vlasnička psa u petak i subotu uginula od posledice trovanja na Kalemegdanu. Mrežama je prostrujala vest da se sumnja na nervni otrovi, ne zna se tačno na kojoj lokaciji, koji kod životinja izaziva simptome koji podsećaju na epileptični napad, ali sa tragičnim ishodom.





Sugrađanka Katarina Šolaja posvedočila je za "Novosti" kako je posle šetnje Beogradskom tvrđavom uginuo labrador, kućni ljubimac njene sestre, koja je, kako tvrdi naša sagovornica, ceo slučaj prijavila policiji.





Prema Katarininim rečima, kada su završili uobičajeni obilazak Kalemegdana, labrador je počeo da povraća.





- U petak oko devet časova ujutro smo iz pravca Jevremove ulice ušli na Kalemegdan, prošli pored paviljona "Cvijeta Zuzorić", obišli smo Spomenik zahvalnosti Francuskoj, a kad smo došli ispod Crkve Ružice, vratili smo se istim putem - navodi Katarina. - Nisam primetila ništa neobično, pas nije ništa pojeo niti našao. Otišli smo do banke u Rajićevoj, a kada sam posle 15 minuta izašla, videla sam da je labrador povraćao dok me je čekao. Krenuli smo kući, on je jedva išao, počeo je da se grči kao da ga boli stomak. Pao je u Uzun Mirkovoj ulici i uginuo posle dvadesetak minuta. Sumnjam da je udahnuo neki pesticid, neki otrov koji mu je direkto delovao na nervni sistem.





NISU NI STIGLI DO VETERINARA





Ako je suditi prema objavama u grupi "Bačen otrov Beograd", ista sudbina zadesila je još nekoliko pasa. Ljubimci su navodno uginuli, a da nisu ni stigli do veterinara. Slučajevi su prijavljeni policiji, ali iz MUP do 21,30 nismo dobili odgovore na pitanja da li je bilo slučaja trovanja na Kalemegdanu.









KIŠA ŠIRI TOKSINE