PREMA podacima Sektora za statistiku najviše muškarca u prethodnoj godini u brak stupalo je uglavnom u periodu od 30. do 34. godine, dok je najviše žena sudbnonosno "da" reklo u starosnoj dobi od 25 do 29 godina. Najviše razvoda među Beograđanima beleži se u prvoj polovini pete decenije, odnosno od 40. do 44. godine, dok su se Beograđanke najviše razvodile u drugoj polovini četvrte deceniji života, odnosno od 35. do 39. godine.U drugi brak uplovilo je 226 razvedenih muškaraca, dok je po treći put na ludi kamen stao 41 mladoženja. Drugu šansu braku rešilo je da da 245 razvedenih dama i 22 udovice.- Broj zaključenih brakova u Beogradu nije se značajno statistički menjao u periodu od 2014. do 2018. godine, pa podaci beleže da su u 2018. godini zaključene ukupno 9.053 bračne zajednice - ističu nadležni u Sektoru za statistiku. - U odnosu na 2017. godinu zabeležno je 154 manje brakova u odnosu na prošlu godinu kada je stopa na 1.000 stanovnika iznosila 5,4 odsto.

U poslednje četiri godine evidentiran je konstantan porast broja razvedenih, pa se tako za prošlu godinu beleži 2.715 razvoda. Prosečno trajanje razvedenog braka bilo je oko 13,6 godina, dok je polovina razvedenih supružnika sa jednim detetom ili više dece. Nakon razvoda, u čak 75,2 odsto slučajeva deca su dodeljena majkama. Međutim, prema podacim Republičkog zavoda za statistiku, zbog izbegavanja alimentacije moguće je dobiti i zatvorsku kaznu na koju su prošle godine osuđena 172 roditelja i još 42 su se našla u kućnom pritvoru. Ipak, najčešće se izriču uslovne kazne i njih je dobilo 1.227 očeva i majki.Osim roditelja koji ne ispunjava svoju obavezu, u borbi za ostvarenje ovog prava mogu se tužiti i detetovi najbliži srodnici, a to su najčešće babe i dede. To se dešava u slučajevima kada je dugovanje nemoguće naplatiti, jer je roditelj koji duguje alimentaciju duže vreme bez posla i ne poseduje nikakvu pokretnu ili nepokretnu imovinu.U TOKU prošle godine najviše brakova zaključeno je na Novom Beogradu - 1.182, zatim na Čukarici 897 i na Voždovcu 888. Najmanje ih je bilo na teritoriji opštine Sopot 104 i Barajeva 141.