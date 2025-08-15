TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

15. 08. 2025. u 14:30

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Tanjug/AP

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Kristal palas - LIVERPUL 2:2

C. zvezda - TSC 1:0

ŠTURM - Rapid 1:2

ANDERLEHT - Varegem 2:3

Baija - FLUMINENSE 3:3

CSKA - Černo More 0:0

PLZENj - Slovacko 1:1

Modern - AHLI 2:2

Aukas - LDU KITO 1:0

Narva - FLORA 1:1

Mačida - KOBE 2:0

MIDTJILAND - Fredericija 3:3

BODO - Tromso 1:1

NAREDNI MEČEVI

petak

LIVERPUL - Bornmut 1 1.33

Stromsgodset - BODO 2 1.33

AHLI - Farko 1 1.22

subota

KOBE - Jokohama FK 1 1.65

Rid - ŠTURM X2 1.21

Dukla - PLZENj 2 1.45

FLORA - Harju 1 -

FLUMINENSE - Fortaleza 1 1.85

nedelja

Dender - ANDERLEHT 2 1.95

LDU KITO - Manta 1 1.20

VEJLE - Midtjiland 2 1.85

TSC - OFK Beograd 1 -

ponedeljak

Arda - CSKA 2 1.70

