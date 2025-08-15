IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Kristal palas - LIVERPUL 2:2
C. zvezda - TSC 1:0
ŠTURM - Rapid 1:2
ANDERLEHT - Varegem 2:3
Baija - FLUMINENSE 3:3
CSKA - Černo More 0:0
PLZENj - Slovacko 1:1
Modern - AHLI 2:2
Aukas - LDU KITO 1:0
Narva - FLORA 1:1
Mačida - KOBE 2:0
MIDTJILAND - Fredericija 3:3
BODO - Tromso 1:1
NAREDNI MEČEVI
petak
LIVERPUL - Bornmut 1 1.33
Stromsgodset - BODO 2 1.33
AHLI - Farko 1 1.22
subota
KOBE - Jokohama FK 1 1.65
Rid - ŠTURM X2 1.21
Dukla - PLZENj 2 1.45
FLORA - Harju 1 -
FLUMINENSE - Fortaleza 1 1.85
nedelja
Dender - ANDERLEHT 2 1.95
LDU KITO - Manta 1 1.20
VEJLE - Midtjiland 2 1.85
TSC - OFK Beograd 1 -
ponedeljak
Arda - CSKA 2 1.70
