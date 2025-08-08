TIP

NIZOVI: Bodo u seriji pobeda

Ivan Dobrilović

08. 08. 2025. u 12:15

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

Foto: EPA-EFE/Mats Torbergsen

POBEDE

RFS (Letonija 1)   7

Bodo (Norveška 1)  6

Dila Gori (Gruzija 1)   6

KI Klaksvik (F. Ostrva 1)    6

Kokimbo (Čile 1)   6

Mačida (Japan 1)   5

NEREŠENI

Erebro (Švedska 2) 4

Amazonas (Brazil 2) 3

Atletiko Pr (Brazil 2)  3

Fukuoka (Japan 1)  3

Dep. Kopijapo (Čile 2)  3

Godoj Kruz (Argentina 1)     3

PORAZI

Slonim (Belorusija 2)   12

Turan (Kazahstan 1) 11

Vestur (F. Ostrva 1)    6

Jokohama (Japan 1) 6

Nigata (Japan 1)   5

Haugesund (Norveška 1)  5

0-2

Himn. Mendosa (Argentina 2)  10

Janbian (Kina 2)   7

Super Nova (Letonija 1) 7

Atl. Mitre (Argentina 2)     6

Estudijantes RK (Argentina 2)     6

Ol Bojs (Argentina 2)   6

2-3

BK Olimpik (Švedska 3 jug)   8

Paide (Estonija 1) 7

Sotra (Norveška 3/1)    7

Čakarita (Argentina 2)  5

Mito (Japan 2) 5

Vankuver (SAD 1)   5

3+

Orša (Belorusija 2) 11

Strongest (Bolivija 1)  11

Ull Kisa (Norveška 3/2) 10

Šangaj Šenhua (Kina 1)  9

Toftir (F. Ostrva 1)    8

Brage (Švedska 2)  8

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

