NIZOVI: Bodo u seriji pobeda
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
RFS (Letonija 1) 7
Bodo (Norveška 1) 6
Dila Gori (Gruzija 1) 6
KI Klaksvik (F. Ostrva 1) 6
Kokimbo (Čile 1) 6
Mačida (Japan 1) 5
NEREŠENI
Erebro (Švedska 2) 4
Amazonas (Brazil 2) 3
Atletiko Pr (Brazil 2) 3
Fukuoka (Japan 1) 3
Dep. Kopijapo (Čile 2) 3
Godoj Kruz (Argentina 1) 3
PORAZI
Slonim (Belorusija 2) 12
Turan (Kazahstan 1) 11
Vestur (F. Ostrva 1) 6
Jokohama (Japan 1) 6
Nigata (Japan 1) 5
Haugesund (Norveška 1) 5
0-2
Himn. Mendosa (Argentina 2) 10
Janbian (Kina 2) 7
Super Nova (Letonija 1) 7
Atl. Mitre (Argentina 2) 6
Estudijantes RK (Argentina 2) 6
Ol Bojs (Argentina 2) 6
2-3
BK Olimpik (Švedska 3 jug) 8
Paide (Estonija 1) 7
Sotra (Norveška 3/1) 7
Čakarita (Argentina 2) 5
Mito (Japan 2) 5
Vankuver (SAD 1) 5
3+
Orša (Belorusija 2) 11
Strongest (Bolivija 1) 11
Ull Kisa (Norveška 3/2) 10
Šangaj Šenhua (Kina 1) 9
Toftir (F. Ostrva 1) 8
Brage (Švedska 2) 8
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
