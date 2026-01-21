TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz Lige šampiona

ТИП редакција

21. 01. 2026. u 11:00

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u najačoj ligi sveta, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Предлози из Лиге шампиона

Foto: Profimedia

Odbojka

18.00 Zirat - Trentino ukupno poena +182.5 (1.85)

20.00 Orion stars - Brašov 1 (1.63)
20.30 Projekt Varšava - Lube Ćivitanova ukupno poena +181.5 (1.85)

Ukupna kvota: 5.58

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 2

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

