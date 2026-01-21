ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz Lige šampiona
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u najačoj ligi sveta, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.
Odbojka
18.00 Zirat - Trentino ukupno poena +182.5 (1.85)
20.30 Projekt Varšava - Lube Ćivitanova ukupno poena +181.5 (1.85)
Ukupna kvota: 5.58
