OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Evroliga
18.30 Cedevita Olimpija - Kluž 2 (2,35)
20.00 Asvel - Žalgiris H2 3,5 (1,88)
Kvota: 4,42
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
AUSTRALIJAN OPEN: Šelton ide u drugo kolo, kraj za Mikelsena...
19. 01. 2026. u 15:17
KO IGRA NA LACIO PARE JE BACIO: Komo je pod vođstvom Seska Fabregasa postao najopasniji autsajder Evrope
19. 01. 2026. u 14:34 >> 14:46
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.
19. 01. 2026. u 22:06
SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.
VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.
19. 01. 2026. u 22:31
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Australijan opena.
19. 01. 2026. u 18:56
Komentari (0)