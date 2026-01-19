TIP ostali sportovi

VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva

Marko Milosavljević

19. 01. 2026. u 08:16

TRENUTNO se u Srbiji igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Evropsko prvenstvo

15.30 Gruzija - Rumunija -25,5 (1,87)

18.00 Grčka - Italija H2 -2,5 (1,97)

20.30 Hrvatska - Turska H2 -13,5 (1,92)

Kvota: 7,07

