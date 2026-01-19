OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Ponedeljak
19.00 Atlanta - Milvoki 1 (1,70)
20.30 Klivlend - Oklahoma 2 (1,47)
2.00 Detroit - Boston 1 (1,65)
Kvota: 4,12
