TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

19. 01. 2026. u 08:07

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

19.00 Atlanta - Milvoki 1 (1,70)

20.30 Klivlend - Oklahoma 2 (1,47)

2.00 Detroit - Boston 1 (1,65)

Kvota: 4,12

