EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrokup
18.00 Džona Metjuz +15,5 (1,97)
18.00 Ante Žižić -11,5 (1,90)
19.00 Kasijus Vinston +14,5 (1,82)
Kvota: 6,81
