EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

09. 12. 2025. u 12:25

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОКУП: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: FIBA.Basketball

Evrokup

18.00 Džona Metjuz +15,5 (1,97)

18.00 Ante Žižić -11,5 (1,90)

19.00 Kasijus Vinston +14,5 (1,82)

Kvota: 6,81

