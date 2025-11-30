TIP ostali sportovi

TIM IZ KALIFORNIJE JE U VRHUNSKOJ FORMI: Lejkersi su vezali šest trijumfa

Marko Milosavljević

30. 11. 2025. u 10:00

LOS Anđeles Lejkersi že u noći između nedelje i ponedeljka ugostiti Nju Orleans.

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Džej-Džej Redika igraju sjajnu košarku u poslednje vreme i imaju niz od šest uzastopnih pobeda.

U proščom kolu su pred svojim navijačima upisali trijumf nad ekipom Dalasa, konačan rezultat glasio je 129-119.

U prvo plan je iskočio Ostin Rivs koji je ubacio 38 poena, odmah iza njega bio je Luka Dončić koji je postigao 35.

Lejkersi danas imaju lak zadatak i verujemo da će upisati rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: H1 -14,5 (kvota 1,85)

